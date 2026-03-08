C’è tempo fino al 30 aprile 2026 per aderire alla Rottamazione Quinquies, la nuova definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2026. Tuttavia, per molti contribuenti la strategia migliore non è attendere l’ultimo minuto, ma muoversi subito.

Presentare l’istanza con largo anticipo non è solo una questione di organizzazione: l’invio della richiesta attiva infatti una serie di protezioni legali immediate che possono fare la differenza nella gestione quotidiana di un’azienda o di un bilancio familiare.

1. Lo “scudo” contro le azioni esecutive

Uno dei vantaggi principali legati alla presentazione della domanda riguarda il blocco delle attività di recupero crediti. Dal momento in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) riceve l’istanza:

Stop a nuove procedure: Non possono essere avviate nuove azioni cautelari o esecutive (come pignoramenti presso terzi o nuovi fermi amministrativi).

Non possono essere avviate nuove azioni cautelari o esecutive (come pignoramenti presso terzi o nuovi fermi amministrativi). Congelamento delle azioni in corso: Le procedure esecutive già avviate si fermano, a meno che non sia già avvenuta la vendita all’asta con esito positivo.

Nota bene: Ipoteche e fermi amministrativi già trascritti prima della domanda restano attivi come “garanzia” per il Fisco, ma la loro efficacia operativa viene limitata fino alla conclusione del piano.

2. DURC e rimborsi: la regolarità “temporanea”

L’invio dell’istanza ha un impatto diretto sulla reputazione fiscale del contribuente nei rapporti con lo Stato. Per i carichi inseriti nella domanda, il debitore non è più considerato inadempiente. Questo sblocca situazioni critiche:

Rilascio del DURC: Le imprese possono ottenere il Documento Unico di Regolarità Contributiva, essenziale per partecipare ad appalti o ricevere pagamenti.

Le imprese possono ottenere il Documento Unico di Regolarità Contributiva, essenziale per partecipare ad appalti o ricevere pagamenti. Sblocco pagamenti PA: La Pubblica Amministrazione può procedere al pagamento di fatture sopra i 5.000 euro senza che scatti il blocco previsto per i morosi.

La Pubblica Amministrazione può procedere al pagamento di fatture sopra i 5.000 euro senza che scatti il blocco previsto per i morosi. Rimborsi fiscali: Eventuali crediti d’imposta non vengono trattenuti dall’agente della riscossione per compensare il debito rottamato.

3. I dettagli della sanatoria e il calendario rateale

La misura copre i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2023. Il risparmio è netto: si paga la quota capitale e le spese di notifica, mentre vengono azzerati sanzioni, interessi e aggio.

Il piano dei pagamenti è tra i più lunghi mai concessi:

Soluzione unica: Entro il 31 luglio 2026.

Entro il 31 luglio 2026. Rateizzazione: Fino a 54 rate bimestrali (con interessi al 3% dal 1° agosto 2026).

Fino a (con interessi al 3% dal 1° agosto 2026). Le prime scadenze: 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026. Il piano si concluderà nel maggio 2035.

Attenzione: La “Proroga Maltempo” di tre mesi sulla scadenza finale è riservata esclusivamente ai residenti nelle zone colpite dai recenti eventi alluvionali e ai soggetti individuati dai decreti specifici.

Perché attivarsi ora?

Sebbene la comunicazione ufficiale dell’AdER sull’accoglimento o il rigetto della domanda arriverà solo entro il 30 giugno 2026, il “congelamento” dei debiti scatta con la sola ricevuta di invio dell’istanza. Muoversi oggi significa mettersi al riparo da possibili azioni forzose della riscossione nei prossimi mesi e pianificare con serenità il flusso di cassa per il prossimo decennio.