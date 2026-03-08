Il dipartimento regionale della Protezione Civile della Sicilia ha diramato un nuovo avviso di criticità per la giornata di lunedì 9 marzo, istituendo l’allerta gialla per rischio idrogeologico su gran parte dell’Isola. Il transito di una perturbazione porterà precipitazioni sparse che potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale, interessando a macchia di leopardo l’intero territorio siciliano.
Previsioni meteo per lunedì 9 marzo
La giornata si aprirà con una nuvolosità irregolare, più compatta sui settori orientali, mentre il resto della regione godrà di parziali schiarite mattutine. Tuttavia, il quadro è destinato a mutare rapidamente:
- Pomeriggio instabile: A partire dalle ore pomeridiane, si intensificherà l’instabilità di tipo termoconvettivo. Le zone interne saranno le più colpite da piogge e temporali rapidi, con possibili sconfinamenti delle precipitazioni fin verso le aree costiere.
- Accumuli: I volumi di pioggia saranno generalmente contenuti, ma sui settori centro-occidentali si potrebbero registrare punte di moderata intensità.
- Temperature: Si attende una diminuzione dei valori termici su tutto il territorio regionale.
Mari e Venti: brividi sul Canale di Sicilia
Il quadro marittimo e la ventilazione risentiranno della circolazione ciclonica:
- Venti: Soffieranno moderati da Levante con rinforzi significativi lungo il Canale di Sicilia. Sul Tirreno e sullo Ionio la ventilazione sarà più debole, mantenendo una direzione orientale.
- Mari: Condizioni di criticità per la navigazione e le attività costiere nello Stretto di Sicilia e nello Ionio meridionale, che risulteranno molto mossi.
