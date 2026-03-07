La dieta del riso, resa celebre dalle intuizioni del professor Nicola Sorrentino, è un regime alimentare che punta tutto sulla semplicità e sul potere saziante di questo cereale. Si tratta di un percorso prevalentemente vegana e gluten-free, che esclude le proteine animali per favorire un rapido effetto sgonfiante e disintossicante.
Come funziona: i pilastri del metodo
Il cuore della dieta è l’abbinamento tra riso (preferibilmente integrale), legumi, verdure di stagione e frutta. Essendo naturalmente priva di lattosio e glutine, è un’opzione interessante per chi soffre di intolleranze, ma anche per chi vuole dare un “taglio” netto a cibi ultra-processati e grassi saturi.
Le regole d’oro:
- Cotture semplici: Vapore, piastra o bollitura per non appesantire i piatti.
- Condimenti smart: Olio extravergine d’oliva a crudo, aceto di riso o balsamico, ed erbe aromatiche per limitare il sale.
- Sazietà: Il riso integrale, grazie alle fibre, garantisce un indice di sazietà superiore alla pasta tradizionale.
- Spuntini proteici: Via libera alla frutta secca (noci, mandorle, pistacchi) per placare la fame nervosa grazie ai grassi “buoni”.
Lo schema settimanale tipo
Nota: Questa è un’indicazione generale. Prima di intraprendere regimi restrittivi, consultate sempre un medico.
|Pasto
|Proposta Standard (Giorni 1-7)
|Varianti per la Cena
|Colazione
|Tè/Caffè, latte di riso o mandorla, 30g fiocchi d’avena o barretta riso/fondente.
|–
|Spuntino
|Spremuta d’agrumi o 10 mandorle / 3 noci.
|–
|Pranzo
|Vellutata di verdure (asparagi, pomodoro, zucca) con gallette di riso o mais.
|–
|Merenda
|Croccante di frutta secca o una piccola porzione di noci/pistacchi.
|–
|Cena
|Grande piatto di verdure (cotte o crude) con 1 cucchiaino di olio EVO.
|Piatti unici: Paella veg, Minestrone, Spezzatino di soia, Zuppa quinoa e lenticchie.
|Dopocena
|Un frutto di stagione e una tisana digestiva (finocchio, zenzero o menta).
|–
I benefici: perché sceglierla?
Oltre alla perdita di peso legata al deficit calorico, questa dieta aiuta a ridurre il caos alimentare. L’uso del riso integrale e dei legumi migliora la regolarità intestinale e stabilizza (in parte) i livelli di energia. È un ottimo “reset” dopo periodi di eccessi alimentari, favorendo l’eliminazione dei liquidi in eccesso grazie al basso contenuto di sodio.
I rischi: a cosa prestare attenzione
Nonostante i vantaggi, come giornalista della salute è mio dovere segnalare alcuni punti critici:
- Indice Glicemico: Il riso bianco può causare picchi di zucchero nel sangue più rapidi rispetto alla pasta. Chi soffre di diabete o insulino-resistenza deve preferire sempre la versione integrale e abbinarla a molte fibre.
- Carenze Nutrizionali: Se protratta troppo a lungo, una dieta vegana non bilanciata può portare a carenze di Vitamina B12, ferro e Omega-3.
- Il fattore Arsenico: Il riso può trattenere tracce di arsenico inorganico. Per questo è fondamentale variare i cereali e non basare l’intera alimentazione annuale solo su questo prodotto.
La dieta del riso è uno strumento efficace per un “taglio” rapido e salutare, purché limitata nel tempo e basata su prodotti integrali di qualità.
Lascia un commento