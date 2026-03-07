La dieta del riso, resa celebre dalle intuizioni del professor Nicola Sorrentino, è un regime alimentare che punta tutto sulla semplicità e sul potere saziante di questo cereale. Si tratta di un percorso prevalentemente vegana e gluten-free, che esclude le proteine animali per favorire un rapido effetto sgonfiante e disintossicante.

Come funziona: i pilastri del metodo

Il cuore della dieta è l’abbinamento tra riso (preferibilmente integrale), legumi, verdure di stagione e frutta. Essendo naturalmente priva di lattosio e glutine, è un’opzione interessante per chi soffre di intolleranze, ma anche per chi vuole dare un “taglio” netto a cibi ultra-processati e grassi saturi.

Le regole d’oro:

Cotture semplici: Vapore, piastra o bollitura per non appesantire i piatti.

Vapore, piastra o bollitura per non appesantire i piatti. Condimenti smart: Olio extravergine d’oliva a crudo, aceto di riso o balsamico, ed erbe aromatiche per limitare il sale.

Olio extravergine d’oliva a crudo, aceto di riso o balsamico, ed erbe aromatiche per limitare il sale. Sazietà: Il riso integrale, grazie alle fibre, garantisce un indice di sazietà superiore alla pasta tradizionale.

Il riso integrale, grazie alle fibre, garantisce un indice di sazietà superiore alla pasta tradizionale. Spuntini proteici: Via libera alla frutta secca (noci, mandorle, pistacchi) per placare la fame nervosa grazie ai grassi “buoni”.

Lo schema settimanale tipo

Nota: Questa è un’indicazione generale. Prima di intraprendere regimi restrittivi, consultate sempre un medico.

Pasto Proposta Standard (Giorni 1-7) Varianti per la Cena Colazione Tè/Caffè, latte di riso o mandorla, 30g fiocchi d’avena o barretta riso/fondente. – Spuntino Spremuta d’agrumi o 10 mandorle / 3 noci. – Pranzo Vellutata di verdure (asparagi, pomodoro, zucca) con gallette di riso o mais. – Merenda Croccante di frutta secca o una piccola porzione di noci/pistacchi. – Cena Grande piatto di verdure (cotte o crude) con 1 cucchiaino di olio EVO. Piatti unici: Paella veg, Minestrone, Spezzatino di soia, Zuppa quinoa e lenticchie. Dopocena Un frutto di stagione e una tisana digestiva (finocchio, zenzero o menta). –

I benefici: perché sceglierla?

Oltre alla perdita di peso legata al deficit calorico, questa dieta aiuta a ridurre il caos alimentare. L’uso del riso integrale e dei legumi migliora la regolarità intestinale e stabilizza (in parte) i livelli di energia. È un ottimo “reset” dopo periodi di eccessi alimentari, favorendo l’eliminazione dei liquidi in eccesso grazie al basso contenuto di sodio.

I rischi: a cosa prestare attenzione

Nonostante i vantaggi, come giornalista della salute è mio dovere segnalare alcuni punti critici:

Indice Glicemico: Il riso bianco può causare picchi di zucchero nel sangue più rapidi rispetto alla pasta. Chi soffre di diabete o insulino-resistenza deve preferire sempre la versione integrale e abbinarla a molte fibre. Carenze Nutrizionali: Se protratta troppo a lungo, una dieta vegana non bilanciata può portare a carenze di Vitamina B12, ferro e Omega-3. Il fattore Arsenico: Il riso può trattenere tracce di arsenico inorganico. Per questo è fondamentale variare i cereali e non basare l’intera alimentazione annuale solo su questo prodotto.

La dieta del riso è uno strumento efficace per un “taglio” rapido e salutare, purché limitata nel tempo e basata su prodotti integrali di qualità.