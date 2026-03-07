Modica – Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, ospite d’onore a un “Un borgo di cioccolato” a Borgo San Dalmazzo in Piemonte. Giunto alla 26° edizione l’evento è promosso dal Comune di Borgo San Dalmazzo , con il sostegno della Camera di Commercio di Torino e Cuneo, Confartigianato Cuneo e Borgo, Comune di Borgo San Dalmazzo ed è organizzato dall’Ente Fiera Fredda, in collaborazione con Amici del Cioccolato e Confartigianato Imprese Cuneo.

L’invito al Consorzio è stato rivolto dal Sindaco della città Roberta Robbione e da Giovanna Chionetti Presidente della Associazione Amici del Cioccolato, associata come il Consorzio a The Chocolate Way.

Il Consorzio sarà rappresentato dal maestro cioccolatiere Federico Di Rosa di Sfizi Golosi che terrà due dimostrazioni, una il sabato pomeriggio e una la domenica pomeriggio, durante le quali verrà illustrata la particolare lavorazione del cioccolato di Modica IGP oggi unico cioccolato in Europa a fregiarsi di tale denominazione.

La 26ª edizione de “Un Borgo di Cioccolato”, per la prima volta griffata “Fiera Nazionale” si svolgerà nel weekend del 7-8 marzo. L’evento è stato presentato presso la sede dell’Azienda Turistica Locale del Cuneese, con la moderazione della presidente Gabriella Giordano.

Sabato 7 e Domenica 8 marzo 2026, Palazzo Bertello aprirà dunque le sue porte per un weekend all’insegna della golosità, della creatività e della magia, con un’edizione speciale dedicata al bicentenario della nascita di Collodi e al mondo senza tempo di Pinocchio