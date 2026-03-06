Pozzallo – I Carabinieri della Stazione di Pozzallo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 37enne di origine rumene, residente del posto, gravemente indiziato di aver perpetrato una violenta rapina in abitazione ai danni di un anziano pozzallese. Il fermato si sarebbe presentato presso l’abitazione con una scusa e approfittando di un attimo di distrazione avrebbe immobilizzato la vittima legandole al collo una cintura. Inoltre, sarebbe riuscito a recuperare un coltello da cucina con il quale avrebbe minacciato l’anziano.

Il rapinatore avrebbe costretto la vittima a consegnare una somma di 100 euro; oltre a sottrarre con violenza all’anziano sia la fede nuziale che l’orologio, provocandogli una ferita alla mano.

Immediata la segnalazione al 112 da parte dell’anziano, che ha consentito ai Carabinieri di Pozzallo e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica, dopo essersi assicurati del trasporto della vittima presso l’ospedale di Modica da parte del personale sanitario, di porsi alla ricerca del rapinatore.

Il 37enne, dopo una notte di irreperibilità, veniva individuato e bloccato dai Carabinieri della Stazione di Pozzallo alle prime luci dell’alba della mattinata successiva.

Gli elementi raccolti hanno consentito di sottoporre a fermo di indiziato di delitto l’uomo e di tradurlo in carcere a Ragusa su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il fermato dovrà rispondere del reato di rapina aggravata e lesioni personali.

Tutte le ipotesi accusatorie dovranno trovare conferma allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti, come legislativamente previsto.