Ragusa – “In merito alla nota della consigliera Caruso su un comunicato stampa contenente alcuni dati amministrativi ed economici errati per i lavori alla Metroferrovia, come già abbiamo avuto di chiarire si è trattato di un mero errore da parte dell’Ufficio stampa comunale, di cui ci rammarichiamo. In particolar modo è stato trasmesso un importo a base d’asta di 12.000.000 anziché il corretto di 1.207.955.

Alla dichiarazione della consigliera “perché sono state diffuse informazioni sbagliate ai cittadini? Il sindaco rettifichi” non c’è altra risposta di una mera svista da parte di chi ha autonomamente redatto e inviato il testo. Come legge impone, non è certamente il sindaco né il suo portavoce a occuparsi della comunicazione istituzionale del Comune. Il dirigente preposto ha quindi già fatto pervenire alla consigliera una relazione che afferma che i dati riportati nel comunicato sono errati. Ringraziandola dell’attenzione che ci ha permesso di riscontrare l’errore, pubblichiamo di seguito proprio la rettifica già inviata alla consigliera: “Il finanziamento complessivo da 18.000.000,00 € è suddiviso in n. 7 (e non sei) interventi, giusta richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 1239 del 11/12/2024.

Si conferma che l’importo di 12.000.000,00 € a base d’asta è errato. Infatti l’intervento n. 3 denominato “Fermata Carmine”, di importo complessivo pari a 2.500.000,00 €, ha una base d’asta di 1.207.955,01 €. Si specifica che al fine di ampliare la platea degli operatori economici, il progetto è stato suddiviso in n. 2 stralci funzionali indipendenti e che al momento è stata avviata la procedura di affidamento del solo Stralcio A per un importo a base d’asta di 648.243,52 €, oltre 87.907,47 € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Infine, l’impresa C.G.C. s.r.l. è risultata aggiudicataria dell’appalto “stralcio A” con ribasso offerto del 32,157%, l’aggiudicazione efficace è stata formalizzata con Determinazione del Settore XI n. 5153 del 15/09/2025, specificando che la D.D. n. 2259 del 13/05/2024 non riguarda tale aggiudicazione né gli altri progetti della Metroferrovia. Il contratto è stato registrato al n. 30648 di Repertorio in data 27/11/2025 per un importo di 527.695,32 €, di cui 87.907,47 € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.”

