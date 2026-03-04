Comiso – In occasione della Giornata Mondiale del Linfedema, l’Associazione Nazionale SOS Linfedema E.T.S., in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale n. 7 di Ragusa, organizza un’importante giornata dedicata alla formazione, all’informazione e alla sensibilizzazione su una patologia cronica ancora oggi poco conosciuta ma capace di incidere significativamente sulla qualità della vita delle persone che ne sono affette.



L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza sul linfedema, promuovere la corretta informazione sanitaria e creare un momento di confronto diretto tra pazienti, familiari, operatori sanitari e cittadini, rafforzando al tempo stesso la rete di supporto e tutela dedicata ai pazienti.



I lavori si articoleranno in cinque sessioni tematiche, durante le quali verranno affrontati i principali aspetti legati alla patologia: dalla diagnosi precoce ai percorsi terapeutici, dalla presa in carico multidisciplinare alle nuove prospettive di trattamento, fino agli aspetti riabilitativi, assistenziali e al miglioramento della qualità della vita delle persone con linfedema.

L’evento avrà inizio alle ore 8.30 presso il Teatro Naselli di Comiso (RG) e sarà aperto al pubblico.



La diretta streaming dell’incontro, a cura di Medical Excellence TV, consentirà di seguire i lavori collegandosi al sito medicalexcellencetv.it e alla pagina Facebook ufficiale di Medical Excellence TV, permettendo così una partecipazione più ampia anche a distanza.



Un appuntamento pensato per accendere i riflettori su una patologia che necessita ancora di maggiore attenzione, conoscenza e riconoscimento, attraverso il contributo congiunto delle istituzioni sanitarie e del mondo associativo.