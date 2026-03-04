Modica – “La Commissione Straordinaria di Liquidazione ha stabilito nella misura massima consentita per legge del 60% l’erogazione finanziaria a favore dei creditori del comune di Modica che hanno avanzato istanza per l’immissione alla massa passiva. Una decisione che nasce dalla volontà di tutelare nel modo migliore possibile e consentito, le pretese creditorie e fermo restando che saranno liquidati al 100% i debiti derivanti da prestazioni di lavoro subordinato”. Lo annuncia il sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto.

“La decisione è stata deliberata ieri, 3 marzo ’26, – continua il sindaco di Modica – ed è contenuta nel verbale redatto dopo la riunione della commissione che ha stabilito i criteri per liquidare i creditori. Modalità e criteri che prevedono la proposta di transazione con priorità di liquidazione, secondo legge, per i lavoratori dipendenti dell’ente e, successivamente, per gli altri creditori secondo ordine cronologico di ricezione dell’istanza. Il creditore dovrà transigere sul credito attraverso l’invio di PEC, Raccomandata o invito formale e dovrà accettare entro 30 giorni dalla consegna della proposta, rinunciando ad ogni altra pretesa. Entro un mese dall’accettazione della proposta sarà liquidato il credito. Stante l’assenza di termini perentori, il mio invito ai creditori è quello di avanzare l’istanza di ottenimento del credito e di farlo in tempi celeri in modo da riuscire ad ottenere in tempi altrettanto celeri, il massimo dovuto per legge”.