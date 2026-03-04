Ragusa – in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, l’ASP di Ragusa promuove un ampio programma di iniziative dedicate alla tutela e alla promozione della salute femminile, coinvolgendo ospedali, consultori e servizi territoriali dell’intera provincia. L’8 marzo diventa il punto di partenza di un percorso che si svilupperà per tutto il mese, con attività gratuite di screening, consulenze specialistiche e momenti di informazione e approfondimento su tematiche centrali per il benessere delle donne.

Particolare attenzione è rivolta alla prevenzione oncologica, con l’Open Day (in programma martedì 10 marzo) nei consultori dedicato allo screening del cervicocarcinoma mediante HPV test e Pap test, accessibile senza prenotazione. Le Unità operative di Ostetricia e Ginecologia di Vittoria e Modica offriranno attività di counseling su prevenzione, contraccezione, puerperio e allattamento, creando occasioni di partecipazione attiva.

Ampio spazio è riservato alla prevenzione dell’osteoporosi, con esami MOC gratuiti promossi dalle Radiologie di Ragusa, Modica e Vittoria. Sul fronte della prevenzione ematologica, i Laboratori analisi degli Ospedali di Vittoria e Comiso proporranno uno screening gratuito per la carenza marziale in età fertile, mentre il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale avvierà uno screening della vitamina D rivolto alle donatrici di sangue in menopausa.

Il programma si completa, il prossimo 27 marzo, con un importante momento di riflessione scientifica e sociale: il convegno promosso dall’U.O.C. Psicologia sugli effetti psichici della violenza di genere e sulla prevenzione del rischio suicidario.

«Con queste iniziative – dice il Direttore sanitario, Sara Lanza – vogliamo trasformare l’8 marzo in un’occasione concreta di accesso ai servizi. La diagnosi precoce, l’educazione sanitaria e l’accompagnamento nelle diverse fasi della vita rappresentano strumenti fondamentali per ridurre i rischi e migliorare rafforzare il benessere della persona». Per tutte le iniziative e le modalità di partecipazione, è possibile consultare il sito dell’ASP al seguente link: asp.rg.it/convegni-eventi/4136