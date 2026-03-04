Ragusa – Il Comune di Ragusa annuncia con una nota stampa i nuovi orari di apertura dei luoghi culturali a Ragusa. Si comunicano i nuovi orari di apertura di alcuni luoghi culturali comunali, validi da mercoledì 4 marzo 2026:
- Il Museo della Città a Palazzo Zacco aprirà tutte le mattine, dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 13:30 e il martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 18:00. Aperture straordinarie pomeridiane nei pomeriggi dell’attività “Nonni e nipoti” di “Museo per Gioco”.
- La Biblioteca Verga e lo Spazio Soffiasogno apriranno tutte le mattine dalle 9:00 alle 13:00 e il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 17:30.
Lascia un commento