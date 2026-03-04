Dopo una lunga fase di staticità atmosferica, il quadro meteorologico sulla Sicilia si appresta a subire un parziale cambiamento. Non si tratterà di una perturbazione di stampo invernale capace di spazzare via l’anticiclone dall’intero Paese, ma di un peggioramento mirato che tra venerdì 6 e domenica 8 marzo riporterà le precipitazioni sull’Isola.
Un vortice dal Mediterraneo occidentale
Il cambiamento di rotta inizierà a manifestarsi già dalla serata di giovedì 5 marzo. Un vortice depressionario, attualmente posizionato tra la Penisola Iberica e le Baleari, si muoverà lentamente verso est, spingendo un fronte instabile verso le nostre latitudini.
L’apice del maltempo è atteso per la giornata di venerdì 6 marzo. Tuttavia, la struttura ciclonica dovrà scontrarsi con il “muro” alzato dall’alta pressione ancora presente sull’Italia peninsulare. Questo causerà un effetto blocco: la perturbazione rimarrà letteralmente intrappolata sopra le due Isole Maggiori, scaricando piogge principalmente sulla Sicilia e sulla Sardegna, mentre il resto del territorio nazionale vedrà solo un aumento della nuvolosità senza fenomeni di rilievo.
Temperature e previsioni per il fine settimana
- Precipitazioni: Sono attese piogge sparse, a tratti anche a carattere di rovescio, che interesseranno in modo irregolare gran parte dei settori siciliani tra venerdì e la giornata di domenica.
- Temperature: Si registrerà una flessione termica, con valori che torneranno più vicini alle medie stagionali del periodo.
- Venti e Mari: La circolazione ciclonica attiverà una ventilazione più sostenuta, con un conseguente aumento del moto ondoso nei bacini circostanti l’Isola.
In sintesi: Non siamo di fronte a un “ribaltone” meteorologico totale, ma a un’incursione instabile che spezzerà finalmente il regime di siccità che ha caratterizzato questi ultimi giorni.
