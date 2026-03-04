Mentre i riflettori sono puntati sulla Rottamazione Quinquies nazionale gestita dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto una misura parallela ma distinta: la definizione agevolata per i tributi locali.
Questa sanatoria permette ai cittadini di regolarizzare i debiti verso Comuni e Regioni risparmiando su sanzioni e interessi. Tuttavia, a differenza della misura statale, questa non è automatica: ogni Comune deve decidere autonomamente se attivarla.
1. Quali debiti si possono “rottamare”?
La sanatoria riguarda le entrate gestite direttamente dagli enti locali o dai loro concessionari privati. Ecco le voci principali:
- Tasse Locali: IMU, TARI, TASI, canoni idrici.
- Sanzioni: Multe per violazioni del Codice della Strada.
- Entrate Patrimoniali: Rette di asili nido, mense scolastiche, canoni comunali e oneri di urbanizzazione.
Cosa si risparmia? Si paga interamente la quota capitale (il tributo originario) e le spese di notifica, ma vengono azzerate le sanzioni e gli interessi di mora.
2. Il nodo dell’autonomia: non è per tutti
È fondamentale sottolineare che la rottamazione locale è una facoltà e non un obbligo per l’ente. Perché sia valida nel tuo territorio:
- Il Consiglio Comunale deve approvare uno specifico regolamento.
- La delibera deve stabilire quali anni sono sanabili e quali tipologie di debito includere.
- Se il Comune non delibera entro i termini, la sanatoria semplicemente non esiste per quei cittadini.
Attenzione: La rottamazione comunale riguarda solo i debiti gestiti dall’ente. Se la tua multa o la tua IMU è già stata affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), dovrai fare riferimento alla Rottamazione Quinquies nazionale.
3. Differenze tra Rottamazione “Statale” e “Locale”
|Caratteristica
|Rottamazione Quinquies (Nazionale)
|Rottamazione Locale (Comunale)
|Ente Riscossore
|Agenzia delle Entrate-Riscossione
|Comune o Concessionari locali
|Attivazione
|Automatica per legge nazionale
|Subordinata a delibera del Comune
|Oggetto
|Cartelle esattoriali (Tasse erariali, IVA, etc.)
|Tributi locali e rette comunali
|Gestione
|Portale AdER
|Portale del Comune / Sportello Tributi
4. Scadenze e modalità di pagamento
Sebbene ogni Comune possa personalizzare il calendario, lo schema standard (seguito da molti enti secondo le linee guida IFEL) prevede le seguenti tappe:
- Invio Domanda: Entro il 30 aprile 2026.
- Saldo Unico: Entro il 31 luglio 2026.
- Rateizzazione: Molti Comuni stanno offrendo piani di dilazione molto lunghi, fino a un massimo di 54 rate bimestrali (con conclusione nel 2035), per allinearsi alla flessibilità della misura nazionale.
5. Come aderire?
Per non perdere questa opportunità, il primo passo è monitorare il sito istituzionale del proprio Comune.
- Cerca la sezione “Tributi” o “News” per verificare se è stato approvato il regolamento per la definizione agevolata 2026.
- Scarica il modulo di adesione (solitamente inviabile tramite PEC o portale del cittadino).
- Attendi il prospetto con il calcolo delle somme dovute “scontate”.
