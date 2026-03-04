Mentre i riflettori sono puntati sulla Rottamazione Quinquies nazionale gestita dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto una misura parallela ma distinta: la definizione agevolata per i tributi locali.

Questa sanatoria permette ai cittadini di regolarizzare i debiti verso Comuni e Regioni risparmiando su sanzioni e interessi. Tuttavia, a differenza della misura statale, questa non è automatica: ogni Comune deve decidere autonomamente se attivarla.

1. Quali debiti si possono “rottamare”?

La sanatoria riguarda le entrate gestite direttamente dagli enti locali o dai loro concessionari privati. Ecco le voci principali:

Tasse Locali: IMU, TARI, TASI, canoni idrici.

IMU, TARI, TASI, canoni idrici. Sanzioni: Multe per violazioni del Codice della Strada.

Multe per violazioni del Codice della Strada. Entrate Patrimoniali: Rette di asili nido, mense scolastiche, canoni comunali e oneri di urbanizzazione.

Cosa si risparmia? Si paga interamente la quota capitale (il tributo originario) e le spese di notifica, ma vengono azzerate le sanzioni e gli interessi di mora.

2. Il nodo dell’autonomia: non è per tutti

È fondamentale sottolineare che la rottamazione locale è una facoltà e non un obbligo per l’ente. Perché sia valida nel tuo territorio:

Il Consiglio Comunale deve approvare uno specifico regolamento. La delibera deve stabilire quali anni sono sanabili e quali tipologie di debito includere. Se il Comune non delibera entro i termini, la sanatoria semplicemente non esiste per quei cittadini.

Attenzione: La rottamazione comunale riguarda solo i debiti gestiti dall’ente. Se la tua multa o la tua IMU è già stata affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), dovrai fare riferimento alla Rottamazione Quinquies nazionale.

3. Differenze tra Rottamazione “Statale” e “Locale”

Caratteristica Rottamazione Quinquies (Nazionale) Rottamazione Locale (Comunale) Ente Riscossore Agenzia delle Entrate-Riscossione Comune o Concessionari locali Attivazione Automatica per legge nazionale Subordinata a delibera del Comune Oggetto Cartelle esattoriali (Tasse erariali, IVA, etc.) Tributi locali e rette comunali Gestione Portale AdER Portale del Comune / Sportello Tributi

4. Scadenze e modalità di pagamento

Sebbene ogni Comune possa personalizzare il calendario, lo schema standard (seguito da molti enti secondo le linee guida IFEL) prevede le seguenti tappe:

Invio Domanda: Entro il 30 aprile 2026 .

Entro il . Saldo Unico: Entro il 31 luglio 2026 .

Entro il . Rateizzazione: Molti Comuni stanno offrendo piani di dilazione molto lunghi, fino a un massimo di 54 rate bimestrali (con conclusione nel 2035), per allinearsi alla flessibilità della misura nazionale.

5. Come aderire?

Per non perdere questa opportunità, il primo passo è monitorare il sito istituzionale del proprio Comune.