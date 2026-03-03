Vittoria – Un incendio la notte scorsa ha avvolto una Fiat Panda parcheggiata all’angolo tra via dell’Acate e via Rattazzi a Vittoria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vittoria che hanno domato il rogo e scongiurato la propagazione delle fiamme ad altre vetture e agli edifici circostanti.

Sul posto sono intervenute anche pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri, impegnate nella messa in sicurezza dell’area e nell’avvio dei primi accertamenti. Le indagini, al momento, privilegiano l’ipotesi del dolo. Gli inquirenti hanno già acquisito e posto sotto sequestro le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona: i filmati sono ora al vaglio delle forze dell’ordine per individuare eventuali movimenti sospetti e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.