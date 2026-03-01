Ragusa – Un velo di profonda tristezza avvolge in queste ore diverse comunità della provincia di Ragusa, colpite dalla perdita di due donne ancora nel pieno della vita. La notizia della loro scomparsa ha generato un’ondata di commozione che unisce idealmente Comiso, Marina di Ragusa e Santa Croce Camerina.

La città di Comiso si stringe attorno alla famiglia di Domitilla Josefina Aquino, scomparsa all’età di 48 anni. Una perdita dolorosa che lascia un vuoto incolmabile per il marito e i tre figli. La stima e l’affetto dei concittadini si sono manifestati attraverso innumerevoli messaggi di vicinanza giunti alla famiglia in queste ore difficili. L’ultimo saluto a Domitilla verrà celebrato martedì 3 marzo, alle ore 11:00, presso la Chiesa Maria Santissima delle Grazie.

Marina di Ragusa e Santa Croce Camerina unite nell’addio a Veronica Migliorisi

Un dolore altrettanto profondo sta attraversando il litorale ibleo per la morte di Veronica Migliorisi, figura molto conosciuta e stimata tra Marina di Ragusa e Santa Croce Camerina. Veronica aveva 42 anni e lascia il marito e un figlio piccolo. La sua scomparsa ha lasciato attoniti amici e conoscenti che ne ricordano la solarità e la dedizione alla famiglia. I funerali si terranno domani, lunedì 2 marzo, alle ore 15:15, nella Chiesa di Santa Maria di Portosalvo a Marina di Ragusa.