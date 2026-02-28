Ragusa – Fare rete, sviluppare sinergie per uno sviluppo sostenibile della Sicilia. Il distretto del cibo allarga i propri orizzonti con la fusione tra il Distretto delle filiere e dei territori di Sicilia in rete e del Distretto del Sud-Est Sicilia “Etna – Val di Noto. Il consorzio di tutela olio dop Monti iblei farà parte del consiglio direttivo. Un risultato di prestigio per il consorzio dell’olio all’interno di una realtà che conta oltre 7650 imprese, filiere produttive, distretti e consorzi Igp e Dop tra i più importanti della Sicilia. Questa sinergia mira a creare un’eccellenza superiore, potenziando l’innovazione, la sostenibilità, l’export.

Presidente del Distretto del Cibo Angelo Barone, vice Giovanna Licitra, capo area attività promozionali della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia. Ne fanno parte molti distretti produttivi siciliani insieme ai rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni di categoria: agrumi di Sicilia, ortofrutticolo di qualità di Sicilia, frutta in guscio, filiera lattiero casearia, cerealicolo siciliano, pesca e crescita blu, l’associazione produttori olivicoli); centri di ricerca quali Corfilcarni, Corfilac, dai biodistretti Terre degli Elimi e Valle del Simeto; ai più rilevanti consorzi di tutela, tra cui Pomodoro di Pachino Igp, Cioccolato di Modica Igp, Ragusano Dop, olio Monti iblei Dop, Cerasuolo di Vittoria Docg, vini Etna Doc e Monte Etna Dop.

Il Distretto del Cibo ha come obiettivo quello di attivare un processo organico e strutturato di valorizzazione dell’agroalimentare siciliano e dei comparti produttivi collegati, attraverso nuove forme di sviluppo integrato, territoriale e di filiere.

“Per affrontare le sfide globali e consolidare la crescita del settore servono politiche di lungo periodo e una visione condivisa tra tutti i componenti del settore agroalimentare – spiega il presidente del consorzio di tutela olio dop Monti Iblei, Giuseppe Arezzo – siamo consapevoli dell’importanza del Distretto del cibo con la presenza di tante realtà che operano in Sicilia. Ringraziamo il Comune di Ragusa per il supporto e la sensibilità dimostrata dall’assessore Pasta nel creare sinergia tra tutti i consorzi”.