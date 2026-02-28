Scicli – L’associazione Quattro Petali, che insieme alla parrocchia e al Comune organizza la Cavalcata di San Giuseppe di Scicli, comunica che lunedì 2 e martedì 3 marzo 2026, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, presso la sede dell’associazione, in via Roma n.22, si effettueranno le iscrizioni per la festa di San Giuseppe.
In ragione dell’ordinanza del sindaco, possono iscriversi solo ed esclusivamente i cavalli di cui i proprietari sono residenti nel comune di Scicli; non sono ammessi cavalli provenienti da comuni limitrofi o altre province.
All’atto dell’iscrizione, bisogna allegare: fotocopia passaporto del cavallo, fotocopia del documento di identità del proprietario del cavallo e fotocopia della persona che monterà il cavallo durante la processione.
I partecipanti devono attestare l’esito negativo del test di Coggins, l’esame di laboratorio ufficiale che diagnostica l’anemia infettiva equina.
