Ragusa – La SuperConveniente Ragusa è pronta a voltare pagina. Dopo il k.o. nel derby contro Barcellona, la Virtus torna davanti al proprio pubblico per la 22ª giornata del campionato di Serie B Interregionale. Domenica alle ore 18, al PalaPadua, arriva la Mola New Basket, formazione che condivide l’ultimo posto nel girone F con Rende, con appena tre vittorie all’attivo (l’ultima è dell’11 gennaio).

Ragusa (seconda in classifica, con un record di 14-6) dovrà fare i conti con l’assenza di Adeola, che sconterà due giornate di squalifica dopo l’espulsione rimediata nel derby. Una defezione pesante nel reparto esterni, che sarà chiamato a uno sforzo supplementare per sopperire all’assenza di Emmanuel (fin qui tra i migliori, con 13 di media e oltre il 40% da tre). Torna a disposizione Ianelli, dopo i fastidi muscolari che lo hanno costretto in panchina domenica scorsa.

Mola arriva a Ragusa con l’urgenza di muovere la classifica. I pugliesi, reduci dalla sconfitta contro Corato – arrivata dopo prestazioni incoraggianti contro Milazzo e Viola Reggio Calabria – hanno dimostrato di poter competere ad armi pari anche contro squadre più attrezzate. I fari offensivi sono puntati su Beltramino (18,1 punti di media e quasi 7 rimbalzi a gara) e Ramponi (17,6 punti), coppia capace di incidere con continuità.

Coach Di Gregorio invita alla massima attenzione: «Veniamo da un periodo altalenante e il nostro obiettivo è uscirne con una prestazione solida. Dobbiamo fare passi avanti sui fondamentali che aiutano a vincere le partite, a cominciare dal controllo dei rimbalzi e dalla continuità difensiva. Anche la gara contro l’ultima in classifica può diventare un tranello: Mola ha dimostrato di poter giocare alla pari con tutti. Senza Adeola servirà uno sforzo collettivo, soprattutto dagli esterni, per mantenere intensità e qualità nelle scelte».

A dirigere l’incontro saranno Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Carlo D’Amore di Messina.