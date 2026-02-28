Vittoria – Due feriti. E’ il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi nel rettilineo antistante il Mercato Ortofrutticolo a Vittoria, in quella che un tempo era la sede del comando della Polizia Locale.
Secondo le prime informazioni l’incidente, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato in pieno rettilineo, destando immediata preoccupazione tra i passanti e gli operatori del mercato.
Sul posto è intervenuta tempestivamente la polizia locale per effettuare i rilievi di legge, e l’ambulanza del 118. (foto Assenza)
