Scicli – Fiat ha svelato oggi l’immagine guida della sua Topolino. Dopo le anteprime delle scorse settimane è stata pubblicata oggi la foto di lancio della minicar del gruppo Stellantis: la piccola auto sfreccia in via Mormino Penna a Scicli, Patrimonio dell’Umanità Unesco.

Nello scorso giugno l’amministrazione Marino e la Scicli Film Commission hanno ospitato la troupe della agenzia di pubblicità che ha scelto gli iblei come location della campagna promozionale della piccolina di casa Fiat.

Oggi è stata svelata la foto più importante, quella dell’auto nella settecentesca strada barocca, uno dei siti culturali più affascinanti del Belpaese.