Modica – Ultimo giorno di allenamenti al “PalaRizza” per l’Avimec Modica, che domani in mattinata volerà a Terni, dove domenica pomeriggio alle 16 sarà di scena al “PalaTerni” nella penultima gara di regular season contro i padroni di casa del Volley Academy.

I biancoazzurri di coach Enzo Distefano sono reduci dalla bella vittoria in rimonta di domenica scorsa al “PalaRizza” contro Gioia del Colle e affronteranno la trasferta in Umbria con il morale alto, ma consapevoli del fatto che Terni è una squadra diversa da quella affrontata nella gara di andata e che venderà carissima la pelle, perchè vuole lottare fino alla fine per evitare i play out.

“Arriviamo a questa difficile trasferta – dichiara il vice allenatore dell’Avimec Modica, Manuel Benassi – nella miglior maniera possibile e se, due mesi fa ci avessero detto di un finale di regular season così, ci avremmo messo la firma. La squadra si sta comportando più che bene ed è riuscita ad interpretare i momenti, soprattutto quelli negativi, nella migliore maniera. Il campo sta dimostrando che la squadra ha trovato una maturità che la fa da padrona. Perdere in casa di due set contro Gioia del Colle e rimontare e vincere al tie break è un segnale importantissimo. Terni ha cambiato allenatore e da quel cambio, devo dire che hanno disputato buone partite molto tirate contro le migliori squadre del girone, quindi sappiamo che per noi sarà una trasferta molto delicata. Prepareremo le ultime due partite di regular season a cominciare da quella di Terni con la massima attenzione – continua – sappiamo che Terni in casa gioca molto bene, difende molto bene e stanno forzando molto anche in battuta e per il percorso che hanno fatto, sono in piena crescita. Noi scenderemo in campo come sempre con il coltello tra i denti per cercare di far si, che l’andamento della partita sia sempre dalla parte nostra che forse abbiamo un po’ di esperienza, ma soprattutto più fame. Dall’altra parte della rete troveremo l’ex di turno Javier Martinez che sta attraversando un buon momento di forma e – conclude Manuel Benassi – che nelle ultime partite di Terni ha giocato i palloni più importanti, noi cercheremo di contenerlo quanto meglio possibile sia a muro che in difesa”.

Al “PalaTerni” si prevede la presenza di circa duemila persone e quella dell’ex portiere brasiliano del Milan, Nelson Dida, ma questo non spaventa più di tanto il sestetto modicano.

“Affronteremo il match di Terni al massimo – spiega il libero e vice capitano dell’Avimec, Vincenzo Nastasi – per noi è un’occasione per cercare di rimanere nella parte più alta della classifica perchè siamo a soli tre punti dalla quarta posizione e a cinque dalla terza che è Gioia del Colle che deve giocare contro le prime due della classe. Noi faremo di tutto per cercare di ottenere il massimo in queste ultime due partite, perchè possiamo ancora sognare di fare veramente bene e raggiungere un obiettivo molto importante. Si giocherà davanti a un grande pubblico e contro una squadra che ha la possibilità di evitare i play out – continua – ma per noi è sempre bello giocare davanti a un pubblico numeroso. Sappiamo che a Terni ci saranno circa duemila persone a sostenere la loro squadra e tra loro ci sarà anche Nelson Dida, sappiamo che sarà una partita tosta anche per questo, ma noi non abbiamo assolutamente paura e timore, anzi, questo ci servirà per un ulteriore carica così come è stato domenica scorsa in casa contro Gioia del Colle.

Abbiamo ancora la possibilità di piazzarci tra le prime quattro in classifica per giocarci la seconda gara di play off in casa- conclude Nastasi – sappiamo quanto questo possa essere importante, visto che lo scorso anno abbiamo dovuto giocare la bella contro Lagonegro in trasferta. Sfortunatamente non dipende solo da noi, ma dall’incastro con i risultati di altre squadre. Noi ce la metteremo tutta per conquistare sei punti nelle ultime due partite per continuare a sognare di arrivare tra le prime quattro e giocarci la sfida decisiva e l’eventualegolden set in casa”.