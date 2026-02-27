Ragusa – Un gesto semplice può cambiare il volto di un luogo. E ricordare che la città è casa di tutti. Domenica 22 febbraio i volontari della sede di Ragusa dell’associazione Nuova Acropoli si sono dedicati alla pulizia delle scale pubbliche che conducono all’ingresso della villa comunale di via Archimede. L’intervento ha permesso di rimuovere erbacce, rifiuti e accumuli di sporcizia, restituendo decoro e fruibilità a un’area attraversata da cittadini e famiglie. L’attività si inserisce nel programma di volontariato che l’associazione porta avanti a livello locale, con iniziative di tutela ambientale e cura degli spazi comuni.

Prendersi cura di un luogo pubblico significa rafforzare il senso di appartenenza e responsabilità verso la comunità. Attraverso azioni concrete come questa, il volontariato diventa uno strumento di crescita personale e collettiva: un modo per tradurre nella pratica valori come collaborazione, rispetto e attenzione per l’ambiente urbano.

Nuova Acropoli è un’associazione culturale e di volontariato senza fini di lucro, presente a livello internazionale e attiva in Italia con diverse sedi locali – a Ragusa, la sede è in via del Gelso 41. La sua attività si fonda su tre pilastri: Filosofia, intesa come arte di vivere e percorso di miglioramento individuale e collettivo; Cultura, come promozione e valorizzazione del patrimonio umano; Volontariato, come impegno attivo nel sociale negli ambiti della Protezione Civile, della Solidarietà e dell’Ecologia.

La sede di Ragusa promuove corsi di filosofia attiva, incontri culturali e iniziative di volontariato aperte alla cittadinanza. Per maggiori informazioni sulle attività in programma è possibile chiamare il numero 351 883 1515