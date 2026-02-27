Santa Croce Camerina – L’Amministrazione Comunale di Santa Croce Camerina annuncia con fermezza il proseguimento della sua azione decisa contro l’inciviltà e l’illegalità in materia di rifiuti. La tolleranza è zero e i risultati arrivano puntuali grazie al lavoro di controllo e monitoraggio del territorio. Nelle scorse ore, gli agenti della Polizia Locale e del Nucleo di Tutela del Territorio hanno identificato e sanzionato un soggetto che, in più occasioni, aveva trasformato l’ingresso del centro comunale di raccolta in una discarica a cielo aperto, abbandonando rifiuti su rifiuti all’esterno della struttura. Un comportamento gravemente incivile e dannoso per il decoro e l’igiene pubblica, che non è sfuggito all’occhio elettronico delle telecamere di sorveglianza installate dall’Amministrazione proprio per prevenire e reprimere simili atti.

Per il responsabile è scattata la sanzione: una multa di 1.000 euro, come previsto dalla normativa vigente, e, come ulteriore e deterrente misura, il fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l’abbandono per 30 giorni.

“Non ci fermeremo. Chi pensa di poter usare il nostro territorio come una pattumiera deve sapere che pagherà un prezzo molto alto”, dichiara il Sindaco Peppe Dimartino. “La sola pena pecuniaria, spesso di difficile e immediata esigibilità, non è sufficiente a scoraggiare certi comportamenti. Facendo riferimento alla norma nazionale in tema di abbandono dei rifiuti abbiamo voluto proseguire nel solco della tolleranza zero. Una misura forte che vuole essere il chiaro esempio per tutti che Santa Croce e l’ambiente vanno rispettati”.

“Su questa scia già nel 2022, su proposta del vicesindaco Francesco Dimartino e con la condivisione di tutta la giunta, avevamo approvato una delibera per procedere con la confisca cautelare dei veicoli in caso di reati ambientali”.

“Il modello di città che abbiamo in mente – conclude il Sindaco – è chiaro e lo ripetiamo da sempre: vogliamo una Santa Croce a misura di bambino e di famiglie. Un luogo pulito, sicuro e accogliente. Questo è incompatibile con chi deturpa il nostro territorio”.