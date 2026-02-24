Ragusa – Il Comune di Ragusa informa i cittadini su cosa fare per chiedere il voto domiciliare per le persone che non possono recarsi nei vari seggi. Le disposizioni relative al voto domiciliare in occasione del Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 sono disciplinate da normativa statale, previste dall’art.1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n.1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n.22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46 in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap.

L’elettore interessato deve far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, la dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, tra il 40º e il 20º giorno antecedente la data di votazione.

In occasione del Referendum del 22 e 23 marzo 2026 il termine entro cui presentare istanza è lunedì 2 marzo 2026 (ventesimo giorno antecedente la votazione).

La domanda di ammissione al voto domiciliare – da redigere in carta libera – deve indicare oltre la volontà di esprimere il voto a domicilio, il completo indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, un idoneo recapito telefonico e deve essere corredata di:

copia della tessera elettorale;

certificazione sanitaria, non anteriore al 45º giorno antecedente la votazione (05 febbraio 2026), rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale.

Tale certificato, inoltre, potrà attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.

Il voto verrà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora dell’elettore, con l’assistenza di uno scrutatore e del segretario.

VOTO DELLE PERSONE NON DEAMBULANTI

Gli elettori non deambulanti possono esercitare il diritto di voto nella propria sezione elettorale, oppure in altra sezione priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di una certificazione medica attestante l’impedimento, rilasciata dal Servizio di Medicina Legale dell’A.S.P. di Ragusa sito in Piazza Caduti di Nassiriya. Questa attestazione è valida anche se rilasciata in precedenza per altri scopi, come pure è valida una copia della patente di guida speciale, purché dalla documentazione risulti l’impossibilita’ o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Poiché l’attestazione deve essere trattenuta dal seggio, occorre premunirsi di una copia, anche non autentica, da consegnare al Presidente di seggio elettorale.

Il servizio di certificazione viene erogato nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, nei normali orari dell’ufficio di medicina legale, mentre nei giorni di votazione secondo appositi orari predisposti, di concerto con il Comune, dalla direzione dell’ASP di Ragusa. Gli orari e le giornate di apertura del Servizio di medicina legale, come sotto specificati, sono pubblicizzati dal Comune a mezzo manifesti murali.

L’Ufficio di Medicina Legale di Ragusa sito in Piazza Caduti di Nassiriya osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:

Tutti i giorni negli orari d’ufficio;

VOTO ASSISTITO

Gli elettori affetti da gravi infermità tali da non consentire l’autonoma espressione del diritto di voto possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia, esibendo al seggio un certificato di accompagnamento rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale.

Le certificazioni mediche rilasciate dalla competente Azienda Sanitaria Locale, dovranno essere rilasciate immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche.

L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e può esercitare tale compito solo per un invalido.

L’elettore affetto da grave infermità ha la possibilità di richiedere al comune di iscrizione elettorale l’apposizione di un timbro sulla tessera elettorale personale che attesti il diritto permanente all’esercizio del voto assistito, evitando così di chiedere le certificazioni mediche ad ogni tornata elettorale.

Il timbro riporta una dicitura codificata che non viola il diritto alla tutela dei dati personali dell’elettore e viene apposto dall’Ufficio Elettorale del Comune di Ragusa, su domanda corredata dalla documentazione sanitaria rilasciata dall’A.S.L. di Ragusa, attestante che l’elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Nel caso in cui la richiesta dell’annotazione permanente venga presentata da elettore non vedente, è sufficiente l’esibizione del libretto nominativo di pensione rilasciato dall’INPS (in precedenza Ministero dell’Interno) nel quale sia indicata la categoria “Ciechi Civili” e uno dei relativi codici attestanti la cecità assoluta (06, 07, 10, 11, 15, 18, 19) o in alternativa il libretto rilasciato dalle Associazioni nazionali ciechi : A.N.P.V. (Associazione Nazionale Privi della Vista) U.I.C. (Unione Italiana Ciechi).

Si precisa infine che, in base al D.P.R. 445/2000, l’istanza per ottenere l’apposizione del timbro permanente sulla tessera elettorale personale, può essere presentata anche da persona diversa dall’interessato, purché in possesso di delega su carta semplice, fotocopia del documento di identità dell’interessato e, ovviamente della tessera elettorale originale dell’interessato.