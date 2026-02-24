Modica – Festeggiata la vittoria in rimonta contro la “corazzata” Gioia del Colle, dopo il giorno di riposo concesso da coach Enzo Distefano, l’Avimec Modica torna in palestra per preparare con entusiasmo la delicata trasferta sul campo del Terni Volley Academy.

Il sestetto umbro, che nel turno precedente ha conquistato un punto prezioso sul campo della capolista Domotek Reggio Calabria, infatti, è in lotta per evitare i play out e contro i biancoazzurri della Contea giocherà all’arma bianca per ottenere punti pesanti per il proprio obiettivo.

Dopo tre successi consecutivi, Barretta e compagni affronteranno la trasferta del “PalaTerni” con il morale altissimo e con l’obiettivo comune di provare ad allungare la striscia positiva per puntare al quarto posto in classifica occupato da Lecce che al momento vanta tre punti in più del sestetto modicano.

In casa Avimec c’è soddisfazione per i risultati ottenuti dalla squadra, si guarda con rinnovato ottimismo al proseguo della stagione, ma allo stesso tempo, da oggi tutti saranno concentrati per la trasferta di Terni che per il momento è la più importante. La squadra è consapevole sempre di più dei propri mezzi e che a Terni sarà una partita difficilissima e per questo motivo tutti sono già concentrati e pronti a lavorare con intensità e determinazione.

Distefano e il suo staff, lavoreranno su tutti gli aspetti, sia tecnici che mentali per preparare al meglio una partita che non va sottovalutata e affrontata con il giusto piglio e la dovuta concentrazione.