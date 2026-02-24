Scicli – Domenica prossima, primo marzo alle sei del pomeriggio, Fondazione Confeserfidi celebra la Giornata Internazionale della Donna con qualche giorno di anticipo e con un’iniziativa in simbiosi con altre realtà. Un omaggio alla forza, alla memoria e al valore delle Donne; un autentico ‘ponte’ tra culture e generazioni. Una giornata divisa in due. Alle 18 ‘I vicoli di memoria’, con la partenza da piazza Italia (di fronte alla Chiesa Madre) di una passeggiata culturale alla scoperta dei vicoli del quartiere San Giuseppe. Roberto Sammito (Visit Vigata) è la guida per esplorare e raccontare le connessioni tra Scicli e il mondo arabo mentre voce narrante sarà anche la testimonianza di una donna del quartiere che racconterà la vita quotidiana che c’era lì nell’immediato dopoguerra.

Alle 19 poi, ai civici 1, 2 e 3 di via Arco Castro, ‘I laboratori d’esperienza, voce di comunità’. La sede della Fondazione Confeserfidi ospita un confronto immersivo tra due mondi attraverso il racconto della quotidianità. La Donna Araba sarà raccontata dall’associazione Voce di Comunità e la Donna Occidentale, a cura dell’associazione Kairos. Al termine di questo vero e autentico dialogo, i numerosi workshop con la creazione di cosmetici naturali e altre attività laboratoriali. Un evento gratuito, con posti limitati sino ad un massimo di 30 partecipanti e la prenotazione obbligatoria al numero +39 333 4423776

“E’ un’occasione preziosa per incontrarsi, ascoltarsi e costruire insieme – afferma la dottoressa Paola Dantoni, vicepresidente della Fondazione Confeserfidi – Andremo alla scoperta di uno dei quartieri più sconosciuti ma affascinanti di Scicli, San Giuseppe, zona antica della Città e scopriremo anche Altobello, tra vecchie storie e la vista delle abitazioni in grotta.

Roberto Sammito snoderà il legame tra Scicli e la cultura araba mentre chi ha vissuto lì nell’immediato dopo guerra, farà la cronaca di quei giorni lontani ormai 80 anni. In Fondazione, poi, daremo voce a due mondi femminili: quello occidentale e quello orientale, attraverso laboratori sul trucco arabo e quello occidentale. Insieme a Kairos, all’associazione Voce di comunità e a Visit Vigata, abbiamo deciso di celebrare così l’8 marzo”