La Dieta del melone è uno schema alimentare estivo diffuso online, descritto come metodo per favorire la perdita di peso secondo contenuti non verificati. L’Istituto Superiore di Sanità e l’OMS non riconoscono diete monotematiche come modelli nutrizionali equilibrati. Le autorità sanitarie raccomandano invece regimi variati e bilanciati per la salute metabolica.

Secondo le indicazioni dell’OMS aggiornate al 2026, una dieta sana deve includere varietà di alimenti e ridotto consumo di zuccheri e sale, senza schemi restrittivi prolungati.

Lo schema noto come Dieta del melone circola soprattutto durante i mesi estivi sui social e su siti di lifestyle, proponendo un’alimentazione centrata sul consumo prevalente di melone e altri alimenti a basso contenuto calorico. Nei contenuti diffusi online vengono spesso associate a questo modello promesse di dimagrimento rapido, fino a 5 chilogrammi in circa un mese, ma tali risultati non risultano supportati da evidenze scientifiche solide o linee guida ufficiali.

Dieta del melone: cosa prevede e limiti nutrizionali

Dal punto di vista nutrizionale, il melone è un frutto ricco di acqua (circa 90%), fibre, vitamine e antiossidanti, con un apporto calorico relativamente basso. Tuttavia, secondo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, un regime alimentare equilibrato deve garantire tutti i macronutrienti essenziali — proteine, grassi e carboidrati complessi — oltre a una varietà di micronutrienti. Schemi alimentari monotematici possono risultare squilibrati se protratti nel tempo.

L’OMS, nella scheda informativa sulla dieta sana, sottolinea che “una dieta equilibrata aiuta a proteggere da malattie non trasmissibili come diabete, patologie cardiovascolari e obesità” Healthy Diet – WHO. Non vengono invece raccomandati regimi basati su un singolo alimento.

Nel dibattito nutrizionale contemporaneo, gli esperti distinguono tra perdita di peso sostenibile e dimagrimento rapido, spesso legato a diete restrittive che possono comportare recupero del peso nel medio periodo. L’approccio clinico moderno privilegia modelli alimentari come la dieta mediterranea, caratterizzata da varietà e moderazione.

Dal punto di vista istituzionale, non risultano protocolli sanitari che approvino la Dieta del melone come intervento nutrizionale clinico. Le autorità sanitarie invitano a diffidare di schemi “miracolosi” privi di supervisione medica, soprattutto se associati a promesse di risultati rapidi.

Per chi desidera modificare il proprio regime alimentare, le strutture sanitarie territoriali e i professionisti della nutrizione rappresentano il riferimento più adeguato per percorsi personalizzati e sicuri.

Le informazioni contenute in questo articolo hanno scopo puramente informativo e non sostituiscono il parere medico professionale. Per qualsiasi dubbio sulla propria salute consultare il medico di base o uno specialista.