La viabilità nel centro storico di Ragusa subirà alcune modifiche dalla prossima settimana per consentire un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete di raccolta delle acque piovane. Da lunedì 15 a venerdì 19 giugno 2026, infatti, sarà chiuso al traffico un tratto di via dei Normanni.

Il provvedimento riguarda il segmento compreso tra via Del Portale e viale Margherita, dove è previsto il rifacimento di una caditoia destinata alla raccolta delle acque meteoriche. L’intervento è stato disposto attraverso l’ordinanza dirigenziale n. 401 del 9 giugno 2026 e comporterà limitazioni temporanee alla circolazione veicolare.

Via dei Normanni chiusa per lavori: come cambia la viabilità

Durante l’esecuzione dei lavori, il traffico sarà deviato lungo un percorso alternativo individuato dal Comune. I veicoli provenienti dall’area interessata dovranno utilizzare Discesa Peschiera, via Capitano Bellina, via Arcivescovo Distefano, via Giardino, via Tenente La Rocca e via Orfanotrofio.

Le modifiche riguarderanno anche il trasporto pubblico locale. La fermata degli autobus di piazza G.B. Odierna sarà temporaneamente soppressa e anticipata nei pressi della Chiesa del Santissimo Trovato per tutta la durata del cantiere.

Rimarranno invece operative senza variazioni le fermate di Largo Camerina e Piazza Repubblica, che continueranno a essere servite regolarmente.

Intervento sulla rete di drenaggio nel centro storico

L’opera rientra nelle attività di manutenzione delle infrastrutture urbane necessarie per garantire il corretto smaltimento delle acque piovane. Le caditoie rappresentano un elemento essenziale della rete di drenaggio cittadina e la loro efficienza è particolarmente importante nelle aree storiche caratterizzate da strade strette e forti pendenze.

Secondo le indicazioni contenute nei piani comunali di gestione delle acque meteoriche, la manutenzione periodica di pozzetti e caditoie contribuisce a ridurre il rischio di allagamenti durante gli eventi temporaleschi più intensi, sempre più frequenti nei centri urbani siciliani.

I lavori interesseranno una delle arterie di collegamento tra la parte alta e la parte bassa della città, con possibili rallentamenti soprattutto nelle ore di maggiore afflusso. L’amministrazione invita pertanto automobilisti e utenti del trasporto pubblico a prestare attenzione alla segnaletica temporanea predisposta nell’area del cantiere.

Per ulteriori aggiornamenti sulla mobilità cittadina è possibile consultare il portale istituzionale del Comune di Ragusa e l’ordinanza dirigenziale pubblicata negli atti ufficiali.