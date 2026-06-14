Terremoto Sicilia ieri sera nell’arcipelago delle Eolie. Una scossa di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 19:55 con epicentro nell’area di Stromboli, in provincia di Messina. Secondo i dati diffusi dai sistemi di monitoraggio sismico, il terremoto ha avuto una profondità stimata di 219,8 chilometri, un valore particolarmente elevato che tende generalmente a ridurre gli effetti in superficie.
Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. La scossa potrebbe essere stata avvertita in diverse aree della Sicilia nord-orientale e della Calabria, soprattutto nei piani alti degli edifici, a causa della magnitudo dell’evento.
Terremoto Stromboli, ipocentro profondo nelle Eolie
L’evento sismico si è verificato nell’area delle Isole Eolie, un territorio caratterizzato da una complessa attività geodinamica e vulcanica. La profondità dell’ipocentro, superiore ai 200 chilometri, colloca il terremoto tra i cosiddetti eventi profondi, legati ai movimenti delle placche tettoniche nel settore del Tirreno meridionale. Studi dell’INGV evidenziano come in questa zona possano verificarsi terremoti con profondità che arrivano fino a centinaia di chilometri, collegati ai processi di subduzione presenti nell’area eoliana. La magnitudo 4.6 rientra nella categoria dei terremoti moderati. In presenza di ipocentri così profondi, tuttavia, l’energia sismica tende a disperdersi su un’area più vasta, rendendo possibile la percezione della scossa anche a notevole distanza dall’epicentro ma con effetti generalmente limitati sul territorio.