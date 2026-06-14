La sicurezza a Modica torna al centro del dibattito pubblico dopo le recenti attività di controllo condotte nel centro storico. Il sindaco della città, Maria Monisteri Caschetto, ha espresso un ringraziamento alle forze dell’ordine impegnate nelle operazioni di prevenzione e contrasto agli episodi di illegalità, sottolineando la collaborazione avviata tra istituzioni e apparati di sicurezza sul territorio.

Secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale, l’intensificazione dei controlli avrebbe contribuito a rafforzare il presidio delle aree più frequentate della città, con particolare attenzione al centro storico, punto nevralgico della vita sociale, commerciale e turistica di Modica.

L’intervento del primo cittadino arriva in un momento in cui il tema della sicurezza urbana rappresenta una delle principali richieste avanzate dai residenti e dagli operatori economici. Il sindaco ha evidenziato il ruolo svolto dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale nelle attività di monitoraggio del territorio.

“Grazie all’azione delle Forze dell’Ordine si stringe la morsa sugli atti delinquenziali in città e sui loro protagonisti”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando come il lavoro svolto dagli operatori stia producendo risultati concreti sul fronte della prevenzione e della repressione dei reati.

L’amministrazione comunale ha annunciato che il modello operativo adottato nel centro storico sarà progressivamente esteso anche agli altri quartieri cittadini e alle zone periferiche.

L’obiettivo dichiarato è quello di aumentare il livello di controllo del territorio, migliorare il decoro urbano e garantire maggiore serenità ai residenti. Il Comune punta infatti a consolidare una collaborazione stabile con tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio provinciale.

Nel suo intervento il sindaco ha inoltre rivolto un ringraziamento ai vertici locali delle diverse istituzioni impegnate nella sicurezza pubblica, riconoscendo il lavoro svolto quotidianamente dagli agenti e dai militari impegnati nei servizi di pattugliamento e vigilanza.

L’amministrazione comunale ha ribadito la volontà di proseguire lungo questa linea, rafforzando il coordinamento con le autorità competenti e mantenendo alta l’attenzione sui temi della legalità e della vivibilità urbana.