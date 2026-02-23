Modica – Sconfitta casalinga in tre set per la formazione Next Gen della Volley Modica, che sabato al “Geodetico” di via Fabrizio ha ospitato la New Image Giarre, vice capolista del girone B del massimo campionato regionale di pallavolo. Una partita difficilissima per il giovane roster allenato da coach Ciccio Italia che ha cercato di ribattere colpo su colpo alla formazione etnea che annovera tra le proprie fila gente sicuramente più esperiente e con l’obiettivo dichiarato del salto di serie.

I giovani biancoazzurri sono riusciti a rimanere agganciati alla formazione giarrese per più di metà parziale di apertura, poi Giarre ha alzato i ritmi e scavato il solco decisivo nel punteggio fino al 20/25 finale che consegna loro la prima frazione di gioco.

Nel secondo e terzo set, il sestetto modicano ha accusato il colpo e non è più riuscito a essere incisivo come nella prima parte del match. Giarre dall’alto della sua esperienza, ne ha subito approfittato e si è aggiudicato con relativa facilità la partita e i tre punti in palio continuando a far sentire così il fiato sul collo alla capolista Gela.

Per la Volley Modica Next Gen, invece, la sconfitta, diventa quasi indolore, grazie ai risultati arrivati dai campi in cui erano impegnate le altre formazioni che insieme a quella modicana lottano per preservare la categoria. Nessuna delle dirette contendenti del sestetto modicano, infatti, ha ottenuto punti, lasciando così immutate le distanze dalla zona a rischio, ma con una gara in meno da disputare.

“Dopo un primo set ben giocato alla pari contro una squadra costruita per il salto di categoria – spiega coach Ciccio Italia – alla fine del parziale Giarre è venuta fuori, dimostrandosi squadra completa che annovera in rosa gente di categoria superiore che non è seconda in classifica e in finale di Coppa Sicilia per caso. Dal secondo parziale in poi abbiamo mollato e nonostante qualche soluzione alternativa non siamo riusciti più a cambiare il passo in campo. Eravamo reduci da un buon momento – continua – sia in serie C, sia nelle categorie giovanili e credo che ci manca qualcosa proprio contro le squadre blasonate del campionato. Dobbiamo lavorare ancora di più sotto l’aspetto emotivo e caratteriale e di atteggiamento e di essere più coscienti dei nostri mezzi. Se riusciamo a capire questo, credo di potercela giocare alla pari con qualsiasi squadra. Vedendo i risultati arrivati dagli altri campi – conclude Ciccio Italia – pur avendo una giornata difficile perchè giocavamo contro la seconda della classe, nessuna delle nostre avversarie per la lotta salvezza ha ottenuto punti, quindi restiamo con le distanze invariate in una zona al omento tranquilla della classifica”.