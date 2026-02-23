Con l’avvicinarsi della scadenza del 30 aprile 2026 per la presentazione delle domande, molti contribuenti si pongono lo stesso quesito: una cartella ricevuta nel corso del 2024 può rientrare nella nuova definizione agevolata? La risposta è sì, ma tutto dipende da un dettaglio tecnico spesso ignorato: la differenza tra notifica e affidamento.

La data che conta: il 31 dicembre 2023

La Legge di Bilancio 2026 stabilisce un confine temporale netto. Possono essere inseriti nella Quinquies solo i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Il punto cruciale è che l’affidamento (ovvero quando l’ente creditore passa la “pratica” all’esattore) precede quasi sempre la notifica (quando il postino suona alla porta). Ne consegue che:

Una cartella affidata a dicembre 2023 potrebbe essere stata notificata a gennaio o febbraio 2024.

a dicembre 2023 potrebbe essere stata a gennaio o febbraio 2024. In questo caso, nonostante l’anno riportato sulla busta sia il 2024, il debito è pienamente rottamabile.

Guida alla lettura: dove trovare la data corretta

Per evitare errori nella domanda, non bisogna guardare la data sulla prima pagina. È necessario sfogliare il documento:

Andate alla “seconda parte” della cartella: Solitamente dalla quinta pagina in poi. Cercate lo schema del ruolo: Qui troverete una tabella dettagliata con numero, anno e tipologia del carico. Individuate la “Data di consegna”: È questo l’unico riferimento legale che determina l’ammissibilità alla Quinquies. Se la data è entro il 31/12/2023, potete procedere.

Non solo date: i debiti “promossi” e quelli “bocciati”

Oltre al calendario, conta la sostanza del debito. La Quinquies 2026 non è onnicomprensiva; è pensata principalmente per chi ha dichiarato i propri redditi ma non è riuscito a saldare il conto.

Cosa rientra nella sanatoria:

Errori materiali (36-bis): Correzioni automatiche su errori di calcolo in dichiarazione.

Correzioni automatiche su errori di calcolo in dichiarazione. Controlli formali (36-ter): Discrepanze tra dati dichiarati e documenti (es. spese mediche non documentate).

Discrepanze tra dati dichiarati e documenti (es. spese mediche non documentate). Contributi INPS: Omissioni nei versamenti previdenziali (purché non derivino da accertamenti ispettivi).

Cosa resta fuori:

Accertamenti per omessa dichiarazione: Se il Fisco ha dovuto “scoprire” un reddito mai dichiarato, il debito non è rottamabile.

Se il Fisco ha dovuto “scoprire” un reddito mai dichiarato, il debito non è rottamabile. Tasse locali e multe: IMU, TARI e sanzioni del Codice della Strada restano, come di consueto, escluse dal perimetro nazionale della sanatoria.

Il consiglio pratico

Prima di inoltrare l’istanza telematica, è consigliabile richiedere un “Estratto di Ruolo” aggiornato tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Questo documento elenca chiaramente tutti i carichi pendenti e indica esplicitamente quali sono definibili in via agevolata, eliminando ogni dubbio sulle date di affidamento.