Il Comune di Vittoria ha diffuso una nota ufficiale per fare chiarezza sul finanziamento zona artigianale Vittoria, oggetto di recenti dibattiti sulle piattaforme social. Il Sindaco Francesco Aiello ha confermato l’esistenza di una criticità tecnica, rassicurando però la cittadinanza sul fatto che l’ente è già al lavoro con gli uffici regionali per garantire il recupero integrale delle somme previste per lo sviluppo economico locale.

La gestione della criticità sui fondi regionali

Secondo quanto dichiarato dall’Amministrazione, la problematica sarebbe nata da un disguido tecnico che ha messo a rischio l’iter burocratico per l’ottenimento delle risorse. Per ovviare all’impasse, il Comune ha avviato un’interlocuzione diretta con l’Assessorato regionale alle Attività produttive. L’obiettivo dichiarato è risolvere il problema nel minor tempo possibile, evitando che il territorio perda un’opportunità strategica di crescita.

Il Sindaco Aiello ha commentato duramente le reazioni delle minoranze consiliari. “Ritengo doveroso stigmatizzare la posizione dell’opposizione, che anziché contribuire in maniera costruttiva e collaborativa per agevolare l’ottenimento delle risorse a beneficio del territorio, continua a puntare il dito contro l’Amministrazione comunale”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come in questa fase sarebbe necessario un impegno unitario verso il Governo regionale.

L’impatto del finanziamento zona artigianale Vittoria sul territorio

Le aree artigianali rappresentano il cuore pulsante delle piccole e medie imprese del ragusano, distretti che storicamente contribuiscono in modo significativo al PIL siciliano attraverso l’indotto dell’agroalimentare e della meccanica. La perdita di un finanziamento pubblico in questo settore non comporterebbe solo un danno d’immagine, ma un rallentamento degli investimenti in infrastrutture primarie e servizi tecnologici per le aziende. Resta da capire quali siano i tempi tecnici per la conclusione della nuova istruttoria regionale.

Il bene di Vittoria resta la priorità. Con queste parole, il Sindaco ha cercato di chiudere la fase polemica per concentrarsi sulla risoluzione amministrativa del caso. “Voglio rassicurare i cittadini: ci siamo già attivati e abbiamo avviato interlocuzioni con l’Assessorato regionale alle Attività produttive. Noi continuiamo a lavorare con determinazione per tutelare gli interessi del territorio”, ha ribadito Aiello nel comunicato ufficiale.

L’Amministrazione ha inoltre evidenziato come la collaborazione sinergica tra enti locali e Regione Sicilia sia fondamentale per la salvaguardia del finanziamento. Nonostante le dinamiche di contrapposizione politica, la giunta comunale punta a una soluzione concreta che possa essere presentata alla città nei prossimi incontri istituzionali.