Modica – Impresa dell’Avimec Modica che al “PalaRizza” batte in rimonta al tie break dopo due ore di gioco la “corazzata” Gioia del Colle e ottiene il terzo successo consecutivo che porta punti pesantissimi in classifica. I ragazzi di coach Enzo Distefano, infatti, sotto di due set, sono riusciti a mantenere la calma e rimasti mentalmente in partita hanno avuto una reazione da grande squadra (grazie anche ai cambi del tecnico modicano che dimostrano ancora una volta le qualità del gruppo) riuscendo a ribaltare il punteggio tra la felicità del pubblico amico oggi come non mai partecipe e caloroso che è riuscito a contrastare i rumorosi supporters pugliesi arrivati al “PalaRizza” per sostenere la loro squadra.

Partenza con il freno a mano tirato per i “Galletti” che sbagliano parecchio in battuta e riescono a restare in scia di Gioia solo nella prima fasi di gioco (5/8), gli ospiti ci mettono un gioco poco leggibile e riescono a tenere sempre a distanza i biancoazzurri (13/16). Quando la forbice del punteggio si allarga (16/21) coach Distefano chiama il primo timeout, ma Gioia del Colle non si scompone e dopo 26′ conquista il primo set con il 21/25 messo a referto da Milan.

Gli ospiti partono forte nella seconda frazione di gioco (0/3) e allungano fino al + 5 (3/8) che costringe coach Distefano al primo discrezionale della frazione. Il pit stop modicano, non ha gli effetti sperati e Gioia del Colle allunga fino a + 6 (10/16) che indirizza anche il secondo parziale. Modica prova a reagire, ma senza riuscirci. Sul 14/20 secondo time out richiesto da coach Distefano che prova a cambiare qualcosa nello scacchiere tattico. Sul 17/22 è Racaniello a chiedere la sospensione di 30” per organizzare le battute finali che vedono i biancorossi pugliesi tagliare il traguardo con il 20/25 firmato da Sette che consegna il 2 – 0 alla sua squadra dopo 27′ di gioco.

La gara sembra più che compromessa per i padroni di casa, ma non è così. Al cambio di campo coach Distefano punge nell’orgoglio i suoi atleti che rientrano sul taraflex del “PalaRizza” con un piglio deciso e con il coltello fra i denti. La gara torna a essere in equilibrio fino al 7/8. Poi gli ospiti provano l’allungo (10/13), ma Modica prima resta in scia (13/16) e poi con un parziale di 3 – 0 ricuce lo strappo costringendo Gioia al time out. Dopo lo stop di 30” Modica alza il ritmo sbaglia il minimo indispensabile e allunga fino al 22/19 che vale il secondo discrezionale di Gioia del Colle. Modica vede la possibilità di riaprire il match e non cede di un millimetro. Sul 24/21 Distefano chiede il time out e al ritorno in campo è Chillemi a chiudere la frazione firmando il 25/21 dopo 26′ che rianima anche il pubblico modicano.

Modica ora ci crede e inizia con grande determinazione il quarto set (4/1). Racaniello chiama immediatamente il discrezionale per spezzare il ritmo dei biancoazzurri, ma serve a poco. Modica picchia con continuità e il muro inizia a funzionare in maniera puntuale. Sul 8/2 Racaniello richiama ancora una volta il suo sestetto in panchina per il secondo time out. Modica gestisce bene il vantaggio, ma quando Gioia del Colle prova a rimontare (15/10) è Distefano a fermare il gioco per riorganizzare la sua squadra. Al rientro in campo Modica allunga definitivamente fino al 25/16 finale griffato da un muro vincente di Mariano che fa esplodere di gioia il “PalaRizza” e rimanda ogni decisione al tie break.

Racaniello riporta i suoi atleti nello spogliatoio per cercare di ritrovare la concentrazione e alla ripresa del gioco si lotta punto a punto fino al 4/4. Poi Modica mette a referto tre punti consecutivi (7/4) e il tecnico pugliese è costretto a chiedere il discrezionale. Modica va al cambio campo sul +4 (8/4) e allunga fino al 11/5 che costringe Racaniello al secondo discrezionale a disposizione. Sul 11/7, invece, è Distefano a chiedere la sospensione. Alla ripresa del gioco Modica mantiene Gioia sempre a distanza di sicurezza (14/10) e al primo match point chiude i conti con l’attacco vincente di Mariano che completa la rimonta (15/10) e regala alla sua squadra e ai tifosi festanti due punti di platino.

“Sapevano il valore di Gioia del Colle – dichiara a fine partita coach Enzo Distefano – squadra costruita per il salto di categoria e lo si è visto subito dalla pallavolo espressa nei primi due set che per noi è stata quasi illeggibile, ma la reazione dal terzo set in poi ha detto che Modica c’è e che ha anche carattere. Ho fatto delle scelte tecniche – sottolinea – perchè questo che alleno è un gruppo su cui posso contare sempre sia nei momenti di difficoltà, sia quando andiamo bene. Quando mi giro e guardo la panchina, so che chiunque entra anche per un solo punto, posso restare tranquillo perchè, questa tranquillità la trasmettono proprio i ragazzi e chi entra in campo spesso riesce a cambiare il volto alla partita. Questa è una vittoria corale perchè il gruppo viene fuori proprio nelle difficoltà. Il terzo set perso malamente all’andata -continua – ci è bruciato tantissimo e ce lo siamo portato dietro forse fin troppo nella nostra memoria, oggi credo di averlo pienamente cancellato con una vittoria meritata contro un avversario di grande levatura. Una vittoria bella, ma che soprattutto ci fa capire tante cose. Un grazie al nostro meraviglioso pubblico che ha saputo aiutarci anche perchè loro avevano al seguito i loro tifosi, quindi grazie a chi ci ha sempre sostenuto e spero continui a farlo”.

Tra i migliori in campo di oggi Checco Barretta che con 18 punti a referto ha dato un valido contributo alla rimonta modicana.

“Abbiamo iniziato la partita un po’ scarichi – spiega nel post match Barretta -abbiamo sbagliato molto in battuta e non riuscendo a carburare. Dal terzo set però l’inerzia della gara è cambiata, perchè abbiamo iniziato a battere bene forzando un po’ di più il servizio e questo ci ha permesso di fare molti più break e secondo me è proprio li che abbiamo vinto la partita. Siamo un gruppo di quattordici persone che possono entrare e dare una mano, possiamo tutti competere per un posto in campo ed essendo un roster completo posso dire che questa è stata una vittoria di squadra. I tifosi di Gioia – conclude Barretta – sono stati molto rumorosi e forse questo ha dato la carica anche ai nostri tifosi che si sono fatti sentire e ci hanno accompagnato in questi cinque set che poi ci hanno portato alla vittoria e per questo tutti noi li vogliamo ringraziare”.

Avimec Modica 3

JV Gioia del Colle 2

Parziali: 21/25, 19/25, 25/21, 25/16, 15/10

Avimec Modica: Barretta 18, Raso, Bertozzi 5, Lugli, Putini 4, Chillemi 11, Cipolloni Save, Buzzi 10, Garofolo 4, Mariano 25, Nastasi (L1), n.e.: Pappalardo (L2), Tomasi, Italia. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi

JV Gioia del Colle: Mariano 14, Marra 9, Sette 21, Longo, Milan 24, Paris 1, Persoglia 7, Carta, Pierri (L1), n.e.: Frumuselu, Chinello, Sabbi, Utro (L2). All. Francesco Racaniello; Ass. Vito Leonardo Sportelli.

Arbitri: Fabio Paris di Ferentino e Simone Magnino di Perugia.