Giarratana – Il sabato sportivo dell’Asd Giarratana Volley si è chiuso con un bilancio estremamente positivo: sia la formazione maschile sia quella femminile hanno conquistato una vittoria importante nei rispettivi campionati, regalando al pubblico giarratanese una giornata di entusiasmo e grande partecipazione. La squadra maschile, in Serie C girone B, era chiamata ad affrontare l’ultima in classifica, una partita che sulla carta poteva sembrare semplice ma che, come spesso accade in questi casi, richiedeva attenzione e concentrazione per evitare cali di ritmo.

I ragazzi hanno gestito l’incontro con ordine, mantenendo sempre il controllo del gioco e ottenendo un successo netto. Al termine della gara, coach Gianluca Giacchi ha espresso soddisfazione per l’atteggiamento della squadra: «Anche quando si affronta l’ultima in classifica non bisogna mai dare nulla per scontato. I miei ragazzi sono stati bravi a rimanere sul pezzo, a rispettare il piano gara e a non sottovalutare l’avversario. Qualche defaillance nel secondo set, ma nulla di che. Ho potuto ruotare diversi elementi e tutti hanno dato risposte positive. È un passo avanti nel nostro percorso».

Non meno significativa la vittoria della formazione femminile, in Serie D girone D, protagonista di una gara intensa e combattuta, nella quale determinazione e spirito di gruppo hanno fatto la differenza. Le ragazze hanno saputo gestire i momenti più delicati del match con maturità, portando a casa un risultato che dà fiducia e conferma la crescita del collettivo.

Coach Saro Corallo ha sottolineato proprio questo aspetto: «Le ragazze hanno mostrato carattere e compattezza. Abbiamo lavorato molto sulla gestione delle situazioni difficili e in questa occasione si è visto. È una vittoria che ci dà morale e che conferma il valore del gruppo. Continuiamo a lavorare con umiltà e determinazione». A chiudere la giornata è il commento del presidente Salvatore Pagano, che ha voluto evidenziare non solo il doppio successo, ma anche il calore del pubblico giarratanese: «È stato un sabato speciale per la nostra società. Due vittorie che premiano il lavoro degli staff tecnici e l’impegno degli atleti. Ma ciò che mi rende più orgoglioso è l’atmosfera che si respira al palazzetto: il nostro pubblico è sempre più numeroso e caloroso, sostiene le squadre con una passione contagiosa. Questo entusiasmo è la nostra forza».