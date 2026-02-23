Ragusa – Il tema della sicurezza in Rete è di primaria importanza per la Polizia di Stato di Ragusa, con un costante impegno nel contrasto del fenomeno sempre più diffuso delle truffe on line. Nell’ambito di questa attività personale della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Ragusa, in collaborazione con la locale Azienda Sanitaria Provinciale, ha tenuto un incontro presso il Centro Anziani “Ciccio TUMINO”. Un incontro rivolto soprattutto alle persone più anziane, sempre più frequentemente vittime di raggiri on-line.
Tante le persone che hanno ascoltato il personale della Polizia Postale illustrare le tecniche di frodi più comuni ed i consigli per evitarle: smishing, phishing, vishing, falso trading on-line, truffe romantiche, truffa della finta eredità.
I poliziotti hanno sottolineato non solo la necessità di essere sempre prudenti ma, anche, di agire tempestivamente in caso si rimanga vittime di truffe denunciando subito l’accaduto anche utilizzando la piattaforma messa a disposizione su www.commissariatodips.it
