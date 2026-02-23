Il palcoscenico del Teatro Ariston riaccende i riflettori per la 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Al timone, per il secondo anno consecutivo (e la quinta volta in totale), ritroviamo Carlo Conti, affiancato per tutta la durata della kermesse da una madrina d’eccezione: Laura Pausini.
Il concorso vedrà sfidarsi 30 Big e 4 Nuove Proposte, con l’obiettivo finale non solo del leoncino d’oro, ma anche del pass per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026 di Vienna.
Il Cast dei Big e le Nuove Proposte
La selezione di quest’anno mescola icone della musica italiana, ritorni attesi e nuove realtà dell’urban e dell’indie.
I BRANI DEI 30 BIG:
Arisa con Magica favola
Bambole di Pezza con Resta con me
Chiello con Ti penso sempre
Dargen D’Amico con AI AI
Ditonellapiaga con Che fastidio!
Eddie Brock con Avvoltoi
Elettra Lamborghini con Voilà
Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare
Ermal Meta con Stella stellina
Fedez & Marco Masini con Male necessario
Francesco Renga con Il meglio di me
Fulminacci con Stupida sfortuna
J-Ax con Italia Starter Pack
LDA & Aka7even con Poesie clandestine
Leo Gassmann con Naturale
Levante con Sei tu
Luchè con Labirinto
Malika Ayane con Animali notturni
Mara Sattei con Le cose che non sai di me
Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta
Michele Bravi con Prima o poi
Nayt con Prima che
Patty Pravo con Opera
Raf con Ora e per sempre
Sal Da Vinci con Per sempre sì
Samurai Jay con Ossessione
Sayf con Tu mi piaci tanto
Serena Brancale con Qui con me
Tommaso Paradiso con I romantici
Tredici Pietro con Uomo che cade
I BRANI DELLE NUOVE PROPOSTE:
Angelica Bove con Mattone
Nicolò Filippucci con Laguna
Blind, El Ma & Soniko con I miei DM
Mazzariello con Manifestazione d’amore
Il Programma delle Serate
Prima Serata (Martedì 24)
Tutti i 30 artisti presentano i loro inediti. A votare sarà la Giuria della Sala Stampa, TV e Web.
- Co-conduttore: L’attore Can Yaman.
- Super Ospite: Tiziano Ferro, che festeggerà 25 anni di carriera (da Xdono al nuovo album Sono un grande).
- Palchi esterni: Max Pezzali dalla nave e Gaia in Piazza Colombo.
Seconda e Terza Serata (Mercoledì 25 e Giovedì 26)
I Big vengono divisi in due gruppi da 15. Entra in gioco il Televoto insieme alla Giuria delle Radio. Per i giovani, iniziano le sfide dirette che porteranno alla proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte giovedì sera.
- Ospiti d’onore: Mercoledì vedremo Achille Lauro e Pilar Fogliati; giovedì spazio alla star mondiale Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, con la presenza della supermodella Irina Shayk.
Quarta Serata – I Duetti (Venerdì 27)
La serata più attesa, dedicata alle cover. Ecco alcuni degli accoppiamenti più curiosi:
- Bambole di Pezza con Cristina D’Avena (Occhi di gatto).
- Elettra Lamborghini con le Las Ketchup (Aserejé).
- Fulminacci con Francesca Fagnani (Parole parole).
- Michele Bravi con Fiorella Mannoia (Domani è un altro giorno).
L’ospite della serata sarà Bianca Balti, che tornerà all’Ariston per un messaggio di speranza e resilienza dopo la sua battaglia personale contro la malattia.
Verso la Finale
Sabato 28 febbraio scopriremo chi succederà al vincitore dello scorso anno. La combinazione tra giurie e pubblico sovrano decreterà il brano che porterà la bandiera italiana in Austria a maggio.
