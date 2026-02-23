Modica – E’ stata presentata in Consiglio Comunale da parte dei Gruppi consiliari Dc, Siamo Modica e Radici Iblee, una nuova e articolata mozione avente ad oggetto la “valorizzazione, rigenerazione e ripopolamento del centro storico”, proponente e prima firmataria la consigliera Floridia, che propone un programma integrato di politiche comunali su base urbanistica, sociale, culturale e abitativa, al fine di dare seguito alla mozione d’indirizzo sulla sicurezza presentata il 29 settembre 2025 , approvata all’unanimità da tutto il Consiglio Comunale.

Quella mozione impegnava il Sindaco e l’Amministrazione a istituire un tavolo di monitoraggio con particolare attenzione al tema della sicurezza e a mettere in campo azioni e progetti concreti per la rivitalizzazione del centro storico.

“Nel corso di quel dibattito consiliare – dichiara la consigliera Floridia – avevamo già evidenziato con chiarezza le numerose criticità che interessano l’area storica cittadina, avanzando proposte concrete, realizzabili e immediatamente attivabili, che non potevano essere solamente le direttive su apertura dei “Temporary store”, cosi come proposto dall’ Amministrazione comunale . Avevamo inoltre sottolineato la necessità di un intervento organico, strutturato e coordinato, capace di incidere realmente sulle dinamiche di spopolamento e declino commerciale.

Ad oggi, tuttavia, le proposte avanzate e le criticità segnalate risultano rimaste prive di riscontro. Nessuna delle azioni previste è stata concretamente avviata. Ciò determina non solo un grave pregiudizio per gli interessi della città e della comunità amministrata, ma anche uno svilimento del ruolo e delle prerogative di noi consiglieri comunali, i cui indirizzi approvati all’unanimità non possono restare lettera morta.

Il centro storico di Modica, cuore identitario, culturale ed economico della città e patrimonio di valore internazionale, sta attraversando una fase di progressiva desertificazione commerciale e residenziale. In particolare, il Corso Umberto I, storicamente fulcro della vita cittadina, registra un aumento dei locali sfitti, la chiusura di attività e una perdita di vitalità urbana.

Un fenomeno che incide sulla qualità della vita, sulla sicurezza percepita e sull’economia locale, e che impone interventi strutturati e programmati, capaci di rilanciare in modo organico il tessuto sociale ed economico del centro storico.”

La nuova mozione, di cui la consigliera Floridia è proponente e prima firmataria, mira dunque a colmare questa inerzia, impegnando formalmente il Sindaco e la Giunta ad adottare una strategia organica e strutturata di rilancio del centro storico, fondata su politiche coordinate nei seguenti ambiti:

Urbanistico–economico : riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, incentivi per attività commerciali, artigianali e culturali;

: riuso e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, incentivi per attività commerciali, artigianali e culturali; Sociale e culturale : sostegno a iniziative comunitarie, eventi culturali e turistici di prossimità, attività di quartiere e forme di cittadinanza attiva;

: sostegno a iniziative comunitarie, eventi culturali e turistici di prossimità, attività di quartiere e forme di cittadinanza attiva; Abitativo e residenziale : misure per favorire il reinsediamento stabile di giovani coppie, famiglie, studenti, lavoratori e artisti, anche attraverso modelli innovativi come co-housing e housing sociale;

: misure per favorire il reinsediamento stabile di giovani coppie, famiglie, studenti, lavoratori e artisti, anche attraverso modelli innovativi come co-housing e housing sociale; Fiscale e finanziario: utilizzo modulato degli strumenti di fiscalità locale (TARI, IMU, CUP) e attivazione di fondi regionali, nazionali ed europei (PNRR, fondi UE, FSC) destinati alla rigenerazione urbana.

Tra gli impegni concreti richiesti figurano:

la redazione di un Piano Comunale per la Rigenerazione del Centro Storico;

il censimento del patrimonio edilizio inutilizzato, valorizzando anche lo studio già realizzato dal C.I.R.CE.S. nel 2014/2015;

l’attivazione di incentivi comunali e il ripristino del finanziamento per l’acquisto della prima casa nel centro storico;

la destinazione di risorse di bilancio e l’accesso a fondi esterni;

l’istituzione di una Commissione consiliare di monitoraggio;

la promozione di eventi, mercati rionali e iniziative di animazione territoriale , al fine di aumentare la frequentazione e la vivibilità del centro storico tutto l’anno;

l’istituzione di un tavolo permanente sulla sicurezza urbana e di confronto con associazioni di categoria, ordini professionali, università, enti del terzo settore e cittadini, per raccogliere idee, favorire la co-progettazione e monitorare l’attuazione delle politiche di valorizzazione del centro storico;

una campagna informativa sulle opportunità di investimento e residenzialità nel centro storico.

“La presente mozione non è un atto formale – dichiara ancora la consigliera comunale Floridia – ma una proposta concreta e responsabile per restituire al centro storico di Modica una funzione pienamente vitale, attrattiva e sostenibile nel lungo periodo, attraverso un intervento coordinato su fiscalità, abitare, mobilità, spazio pubblico ed economia locale.

Chiediamo che l’Amministrazione dia finalmente seguito agli indirizzi già approvati dal Consiglio e proceda alla definizione di un piano organico con tempistiche certe, garantendo una puntuale informativa sullo stato di avanzamento delle azioni intraprese.

Il centro storico non può più attendere. È il cuore della città e il suo destino coincide con quello dell’intera comunità modicana.”