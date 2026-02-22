Manca pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo 2026 (24-28 febbraio) e le polemiche sono già partite a razzo. Stavolta al centro della bufera c’è Al Bano Carrisi, una delle voci più iconiche della musica italiana, che non ha mandato a dire quello che pensa di Carlo Conti.

Lo sfogo di oggi a Verissimo

In un’intervista a Verissimo andata in onda proprio oggi, 22 febbraio, Al Bano ha sfogato tutta la sua delusione: non è stato invitato come ospite, non è stato incluso negli spot celebrativi sui grandi successi del Festival e si sente “cancellato con un colpo di spugna”. Le parole più dure?

“Sanremo è come una nave, e tutto dipende dal comandante. Ci sono quelli bravi e poi ci sono gli Schettino.”

Un paragone pesantissimo con il capitano della Costa Concordia, naufragata nel 2012. Al Bano non si è fermato lì:

“Se mi chiamano ora dico no. Da Conti ho ricevuto solo scorrettezze. Serve educazione.”

La replica di Carlo Conti

Il conduttore di Sanremo ha risposto in un’intervista rilasciata pochi giorni fa:

“Rispetto Al Bano come artista e come persona. Il Festival evolve, non è una questione personale. Abbiamo scelto ospiti e contenuti in linea con l’edizione 2026.”

Ma Al Bano non ci sta:

“Felicità con Romina non è stata nemmeno nominata negli spot. Mi hanno escluso. Punto.”

Il web in fiamme: meme, commenti e trend

La notizia sta facendo il giro del web: migliaia di commenti su Instagram, TikTok e Facebook. C’è chi difende Al Bano (“ha ragione, è un’icona, meritava rispetto”), chi appoggia Conti (“il Festival non può invitare tutti”), e chi ironizza (“Schettino a Sanremo? Troppo forte”).

Su TikTok i video con l’audio dello sfogo di Al Bano hanno già milioni di views. Molti creator hanno creato meme con la musica di “Felicità” sovrapposta a immagini di navi che affondano. Su X il dibattito è acceso: #AlBanoSanremo e #CarloConti sono trending topic in Italia.

Perché questa polemica è così sentita

Al Bano non è solo un cantante: è un simbolo del Sud, della musica popolare, di una generazione che ha fatto la storia della televisione italiana. Il contesto è importante: Sanremo 2026 punta molto sui giovani e su un rinnovamento, ma rischia di alienare una parte del pubblico più tradizionale. Al Bano rappresenta proprio quel pubblico: canzoni che hanno attraversato generazioni, vendite milionarie, tour sold-out. Ignorarlo può essere percepito come un segnale di rottura.

Il Festival si avvicina: blindatura e attesa

Intanto il Festival si prepara: la città è blindata, no-fly zone, migliaia di giornalisti attesi. Ma l’atmosfera è già elettrica.