Acate – Tragedia sfiorata ad Acate. Una minicar, parcheggiata o in transito lungo l’arteria cittadina, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme, venendo completamente distrutta sotto gli occhi attoniti dei passanti.

A rendere la vicenda degna di un film d’azione è stata la dinamica del salvataggio. Al momento del divampare del rogo, all’interno dell’abitacolo si trovava un ragazzo. Il giovane, accortosi immediatamente del fumo e delle prime fiamme, ha mostrato una straordinaria presenza di spirito: è riuscito ad abbandonare il mezzo appena pochi secondi prima che l’incendio si trasformasse in un vero e proprio muro di fuoco, rendendo l’auto una trappola senza via d’uscita.

Nonostante lo shock e il grande calore sprigionato, il conducente è rimasto miracolosamente illeso. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per domare l’incendio ed evitare che il rogo si propagasse agli edifici vicini o ad altri veicoli in sosta.

E’ ancora da chiarire la causa che ha fatto innescare le fiamme ma da una prima verifica pare si sia trattato di un cortocircuito. (Foto Assenza)