I nuclei familiari che beneficiano del sostegno per i figli a carico devono monitorare la scadenza degli arretrati Assegno Unico 2026. Secondo le disposizioni dell’INPS, il 30 giugno 2026 rappresenta il termine ultimo per presentare l’ISEE aggiornato e ottenere il ricalcolo degli importi spettanti a partire dal mese di marzo dello stesso anno. Molte famiglie, infatti, stanno attualmente percependo esclusivamente la quota minima della prestazione a causa della mancata presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) valida.

Il rispetto della data del 30 giugno è determinante per la continuità economica della misura. Chi già riceve il beneficio può ottenere l’accredito delle somme non corrisposte nei mesi precedenti, mentre per le nuove domande la decorrenza seguirà le norme vigenti sulla base della data di invio. Superato questo termine, ovvero dal 1° luglio 2026, il diritto al recupero delle mensilità pregresse decade definitivamente e l’importo ricalcolato sarà erogato solo dal mese successivo a quello della domanda.

Procedure per l’aggiornamento e decadenza del diritto

Per evitare la perdita delle somme maturate, i cittadini hanno a disposizione diversi canali ufficiali messi a disposizione dall’ente previdenziale. La procedura può essere completata direttamente tramite il portale web dell’INPS, effettuando l’accesso con credenziali SPID, CIE o CNS nella sezione dedicata all’Assegno Unico e Universale. In alternativa, è possibile utilizzare il Contact Center integrato attraverso i numeri verdi da rete fissa o i recapiti specifici per la rete mobile.

Per chi necessita di supporto tecnico, l’assistenza è fornita gratuitamente dagli enti di patronato su tutto il territorio nazionale. Il tempo a disposizione sta per scadere. È importante ricordare che, senza un ISEE valido associato alla prestazione, l’INPS non può procedere all’erogazione delle maggiorazioni previste per legge, limitandosi a versare l’importo base indipendentemente dal reddito reale del nucleo familiare.

Contestualizzazione: l’impatto della misura sulle famiglie italiane

L’Assegno Unico ha sostituito gran parte delle precedenti detrazioni e bonus per la natalità, diventando il pilastro centrale del welfare familiare in Italia. Nel corso dell’ultimo anno, i dati ufficiali hanno evidenziato come una percentuale significativa di beneficiari rischi ogni anno di perdere quote rilevanti dell’assegno per semplici dimenticanze burocratiche legate alla DSU. La regolarizzazione entro giugno permette allo Stato di stabilizzare il gettito destinato al sostegno dei minori, garantendo che le risorse arrivino prioritariamente alle fasce più deboli.

La gestione di queste scadenze influisce direttamente sulla pianificazione economica domestica, specialmente in un periodo di forte pressione inflazionistica.