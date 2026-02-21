Con l’introduzione della Rottamazione-quinquies (Legge di Bilancio 2026), il Governo punta a svuotare i magazzini dei crediti fiscali non riscossi, offrendo ai cittadini un piano di rientro senza precedenti che si estende per quasi un decennio. Ma attenzione: gestire contemporaneamente la vecchia “Quater” e la nuova “Quinquies” richiederà un’attenzione millimetrica ai calendari per non perdere i benefici acquisiti.

Il perimetro della Quinquies: chi rientra

La nuova sanatoria riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Cosa si risparmia: Si paga solo la quota capitale e le spese di notifica/esecuzione. Vengono totalmente azzerati gli interessi di mora, l’aggio e le sanzioni.

Multe Stradali: Per i verbali delle Prefetture, lo sconto riguarda solo gli interessi e l'aggio; la sanzione base resta dovuta.

Scadenze e Calendario: le date da segnare

L’adesione va formalizzata entro il 30 aprile 2026. In quella sede, il contribuente deve già scegliere tra la soluzione unica o il piano rateale.

Scadenza Evento / Rata 30 Aprile 2026 Termine ultimo per l’invio della domanda (solo online) 30 Giugno 2026 Invio da parte dell’AdER della “Comunicazione delle somme dovute” 31 Luglio 2026 Pagamento Unica Soluzione o 1ª Rata (10% del debito) 30 Settembre 2026 Scadenza 2ª Rata (10% del debito) 30 Novembre 2026 Scadenza 3ª Rata 2027 – 2035 6 rate annue (bimestrali) fino all’ultima rata di Maggio 2035

La sfida delle rate: 54 tranches e interessi al 3%

Una delle novità più rilevanti è la durata del piano: fino a 54 rate bimestrali (9 anni).

Importo minimo: Ogni rata non può essere inferiore a 100 euro .

Ogni rata non può essere inferiore a . Interessi: Per chi rateizza, dal 1° agosto 2026 si applica un tasso di interesse del 3% annuo.

Decadenza: le differenze tra Quater e Quinquies

Per chi sta gestendo entrambi i piani, la confusione può essere fatale. Le regole sul ritardo sono infatti profondamente diverse:

Rottamazione-quater: È rigidissima. Basta saltare una sola rata (o ritardare oltre i 5 giorni di tolleranza) per decadere immediatamente dal beneficio. Rottamazione-quinquies: È più “resiliente”. Si perde l’agevolazione solo se: Non si paga la rata unica o la prima rata del 31 luglio.

o la del 31 luglio. Si saltano due rate del piano (anche non consecutive).

del piano (anche non consecutive). Non si versa l’ ultima rata del piano.

del piano. Nota: A differenza della Quater, la Quinquies non prevede i 5 giorni di tolleranza; il pagamento deve essere puntuale.

Consigli per il contribuente

Monitorare la propria capacità di rimborso è essenziale. Chi decide di aderire alla Quinquies per debiti che non erano stati inseriti nella Quater deve prestare particolare attenzione alle scadenze di luglio e novembre, mesi in cui i due piani spesso si sovrappongono. In caso di decadenza, i versamenti già effettuati verranno trattenuti come acconti, ma il debito residuo tornerà a gonfiarsi con sanzioni e interessi originari.