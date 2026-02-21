Modica – Settimana impegnativa per le formazioni under 17 e under 15 della Volley Modica Next Gen impegnate nei rispettivi campionati territoriali. Due successi importanti e meritati, voluti fortemente dai giovani atleti biancoazzurri che hanno fatto valere il loro tasso tecnico nelle due gare in cui sono stati impegnati.

Netta vittoria casalinga nel campionato under 17, per il sestetto allenato da coach Ciccio Italia che nel derby ibleo con gli amici del Gabbiano Pozzallo si sono imposti in tre set con punteggi che non lasciano spazio all’immaginazione (25/7, 25/12, 25/18) e che sono la cartina di tornasole su quanto successo sul parquet del “Geodetico” di via Fabrizio.

Netta la differenza dei valori in campo contro una squadra che sta collaborando con quella modicana per far si che il territorio ibleo possa essere degnamente rappresentato alla fase regionale.

Vince con qualche patena d’animo in più anche la formazione under 15 di Francesca Giucastro che si è imposta al tie break sul campo della Proplayer Siracusa.

16,/25, 21/25, 25/20, 25/18, 13/15 i punteggi dei cinque parziali che hanno evidenziato l’equilibrio in campo tra due squadre che hanno ancora ampi margini di miglioramento. La formazione modicana, avanti di due set, infatti, ha avuto subito una grande reazione d’orgoglio dei padroni di casa subendo la rimonta , ma nel quinto set ha avuto la forza di guadagnare la vittoria al fotofinish.

“La soddisfazione per le due vittorie ottenute è tanta – dichiara il responsabile del settore giovanile della Volley Modica, Giorgio Scavino – importante soprattutto la vittoria contro il Gabbiano Pozzallo, società che rispettiamo tanto e con la quale c’è una collaborazione con interscambio di atleti, ma resta il fatto che con questa vittoria, si guarda al futuro pensando alla partecipazione alla fase regionale, grazie come dicevo alla grande collaborazione e la sinergia con le altre società del territorio.

Il Gabbiano Pozzallo – continua – ha dimostrato di essere un’ottima squadra e che il lavoro svolto dai loro tecnici ha un senso e merita rispetto. A Siracusa, invece, è stata importantissima la ripresa dei ragazzi che dopo essere stati avanti di due set, sono stati rimontati di padroni di casa, ma non si sono abbattuti e con impegno e determinazione hanno vinto al tie break in trasferta scalando la classifica del campionato di appartenenza. Il merito di questa crescita del gruppo – conclude Scavino – è sicuramente tutto di coach Francesca Giucastro che è riuscita a trasmettere ai ragazzi questa voglia e ad avere una grande caparbietà in campo cosa non comune per ragazzi di questa età”.