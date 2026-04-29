La comunità di Ragusa entra nel vivo dei festeggiamenti dedicati a San Giuseppe Artigiano. Il programma delle celebrazioni, iniziato mercoledì 29 aprile, prosegue con una serie di appuntamenti liturgici e momenti di condivisione che coinvolgono il quartiere e l’area produttiva della città.

Nella giornata odierna le funzioni religiose sono presiedute da don Guido Miglietta, con celebrazioni eucaristiche fissate alle 8.30 e alle 19.00. La parrocchia ha inoltre predisposto turni per le confessioni durante la mattinata e il pomeriggio, facilitando l’accostamento ai sacramenti per i fedeli.

Particolare rilievo assume la giornata di giovedì 30 aprile. Durante la messa mattutina delle 8.30, i sacerdoti Andrea Pomillo, Antonio Cascone, Gino Ravalli, Giuseppe Burrafato, Innocenzo Mascali e Mauro Nicosia celebreranno insieme il loro 25° anniversario di ordinazione sacerdotale.

Le iniziative si sposteranno poi sul territorio: alle 10.30 è prevista la benedizione delle attività commerciali parrocchiali. Nel pomeriggio, alle 18.00, la funzione religiosa si terrà eccezionalmente presso il centro direzionale “Padre Rollo”, situato nella zona artigianale, sotto la guida del parroco don Andrea La Terra.

Proprio il parroco ha voluto sottolineare il valore civile e religioso della ricorrenza, definendo San Giuseppe come «modello di umiltà e dignità nel lavoro quotidiano» e invitando la comunità a riconoscere l’impegno di chi contribuisce al bene comune attraverso la propria professione.