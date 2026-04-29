La viabilità di Marina di Ragusa finisce al centro del dibattito politico cittadino. La consigliera comunale Rossana Caruso ha presentato un’interrogazione ufficiale per fare luce sulla mancata apertura del parcheggio di via Ammiraglio Luigi Rizzo, un’infrastruttura già realizzata ma attualmente non accessibile al pubblico.

Secondo l’esponente politica, l’attivazione dell’area di sosta è ormai indifferibile a causa dell’imminente stagione estiva, periodo in cui la frazione marinara registra un incremento esponenziale del traffico e delle presenze. La chiusura prolungata starebbe causando disagi logistici a residenti, turisti e operatori economici della zona.

Nell’atto ispettivo indirizzato al sindaco Peppe Cassì, Caruso richiede di conoscere lo stato attuale dell’opera. Il quesito punta a chiarire se il parcheggio sia stato regolarmente collaudato e se esistano impedimenti tecnici, burocratici o eventuali contenziosi che ne blocchino la consegna formale al Comune di Ragusa.

L’interrogazione mira inoltre a ottenere un cronoprogramma certo per la piena fruizione del sito. La consigliera sollecita l’amministrazione a intervenire con urgenza per garantire che lo stallo amministrativo venga superato prima dei mesi di punta, così da alleggerire la pressione automobilistica sul lungomare.

«Marina di Ragusa ha bisogno della piena funzionalità di tutte le infrastrutture dedicate alla viabilità» ha dichiarato Caruso, sottolineando l’importanza di offrire risposte trasparenti alla cittadinanza sulla gestione dei flussi e dei servizi pubblici. La questione verrà discussa in aula con richiesta di risposta orale.