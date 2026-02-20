Il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Sallemi – componente della Commissione Antimafia – esprime il proprio plauso e la più sentita gratitudine ai Carabinieri della Compagnia di Gela, guidati dal Tenente Colonnello Marco Montemagno, per la brillante operazione denominata “Fenus”, che ha portato alla luce un vasto e radicato giro di usura operante nel territorio gelese dal 2016.

“L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Gela e condotta con professionalità e determinazione dai militari dell’Arma – dichiara il senatore Sallemi – rappresenta un esempio concreto di come lo Stato sia presente e vigile, anche laddove la criminalità economica tenta di soffocare la libertà e la dignità dei cittadini”.

“Colpisce la ferocia del metodo e la capacità di intimidazione messa in campo – prosegue il senatore . Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di intercettare e ricostruire questo meccanismo criminale durato anni e di sequestrare una ingente somma di denaro”.

Il senatore Sallemi sottolinea con forza la necessità di incentivare la cultura della denuncia: “In molti casi, la paura di ritorsioni porta le vittime a tacere, alimentando di fatto il sistema. Dobbiamo lavorare tutti insieme – Istituzioni, Forze dell’Ordine e società civile – per far sentire i cittadini protetti e incoraggiarli a denunciare”.