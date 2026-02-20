Mese di novità per le famiglie italiane. Con l’accredito di febbraio 2026, l’Assegno Unico e Universale (AUU) riflette i primi effetti della rivalutazione annuale legata al costo della vita. L’INPS ha infatti adeguato importi e soglie ISEE basandosi su un tasso d’inflazione certificato dall’Istat dell’1,4%.

Date e modalità di erogazione

Per chi ha già una pratica attiva e approvata (“accolta”), non è necessario inviare una nuova richiesta: l’erogazione prosegue in automatico. Il calendario degli accrediti per questo mese si concentra in due finestre principali:

19 e 20 febbraio: Date previste per i pagamenti ordinari.

Date previste per i pagamenti ordinari. Marzo 2026: In questa mensilità verranno liquidati anche gli arretrati relativi all’adeguamento di gennaio, non ancora corrisposti.

I nuovi importi: quanto spetta per figlio

Grazie all’adeguamento dell’1,4%, le cifre mensili sono state ritoccate verso l’alto. Ecco i nuovi parametri di riferimento:

Importo massimo: Sale a 204,4 euro per figlio (destinato ai nuclei con ISEE fino a 17.468,51 euro).

Sale a per figlio (destinato ai nuclei con ISEE fino a 17.468,51 euro). Importo minimo: Si attesta a circa 58,5 euro per figlio (per ISEE superiori alla soglia di 46.582,71 euro).

Le nuove fasce ISEE 2026

L’inflazione non ha spostato solo le cifre erogate, ma anche i limiti di reddito per accedere alle diverse quote:

Fascia ISEE Limiti Reddituali Tipo di Importo Prima Fascia Fino a 17.468,51 € Quota Massima Fascia Intermedia Tra 17.468,51 € e 46.582,71 € Quota Decrescente Soglia Minima Oltre 46.582,71 € Quota Fissa Minima

Attenzione alla scadenza ISEE

C’è un dettaglio tecnico fondamentale da monitorare in queste settimane. Anche se la prestazione è continua, il calcolo dell’importo basato sulla situazione economica aggiornata segue regole specifiche:

Gennaio e Febbraio: Il pagamento viene calcolato ancora sull’ISEE valido al 31 dicembre 2025. Da Marzo: L’importo verrà ricalcolato sulla base del nuovo ISEE 2026.