Pachino – Una macabra scoperta ha scosso la comunità di Pachino nelle prime ore di questo venerdì 20 febbraio. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto sul bagnasciuga in località contrada Punto Rio, facendo scattare immediatamente l’allarme sul litorale siracusano.

A seguito di una segnalazione giunta all’alba, le forze dell’ordine si sono portate sul posto per transennare l’area e consentire l’avvio delle indagini. Il personale della Scientifica ha effettuato i primi rilievi esterni sulla salma, cercando elementi utili all’identificazione o segni che possano chiarire la natura della morte. Attualmente, su mandato della Procura, la salma è stata trasferita presso il cimitero di Pachino. Resta in attesa degli accertamenti medico-legali e di un’eventuale autopsia che dovrà stabilire se il decesso sia avvenuto per annegamento o altre cause.

Sebbene l’inchiesta sia solo alle prime battute, gli inquirenti stanno seguendo con particolare attenzione l’ipotesi legata ai flussi migratori. Si sospetta che l’uomo possa essere una vittima di uno dei tanti “viaggi della speranza” nel Canale di Sicilia. Il decesso potrebbe essere avvenuto giorni fa a bordo di un barchino di fortuna; le forti correnti e il mare mosso delle ultime ore avrebbero poi trascinato il corpo fino alla battigia di Punto Rio. Al momento non sono stati diffusi dettagli sull’età apparente o sulla nazionalità della vittima, in attesa che le verifiche necroscopiche forniscano risposte più precise.