Monterosso Almo – Alle 6.00 di stamattina la squadra operativa della sede centrale di Ragusa è intervenuta in prossimità della pineta di Calaforno, per il recupero di una donna di 44 anni, nata a Ragusa ma residente a Monterosso Almo, che era scivolata per cause in corso di accertamento in un dirupo per circa 16 metri dal bordo strada.

Il compagno non vedendola tornare ha dato l’allarme, ed il personale SAF dei Vigili del Fuoco utilizzando le tecniche Speleo Alpinistiche Fluviali, si è calato e con apposita barella TOBOGA, ha recuperato la malcapitata, che riportata in superfice è stata trattata per le cure del caso dal personale del 118 giunto in sito con ambulanza medicalizzata. Sul posto i Carabinieri di Monterosso Almo.