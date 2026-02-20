Scicli – Momenti di apprensione oggi pomeriggio a Scicli per alcuni cavi elettrici che sfiammano in una traversa parallela alla centralissima e trafficata via Nino Bixio a Scicli. Pare che alcuni pali dell’illuminazione pubblica sono improvvisamente crollati al suolo, innescando una serie di criticità a catena. I cavi elettrici che “sfiammano” producono scintille e fiamme a causa di cortocircuiti o sovraccarichi, spesso innescati da pioggia, umidità o guasti all’isolamento.

Sul posto sono intervenute d’urgenza le squadre dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Modica, chiamate a mettere in sicurezza l’area. A causa del crollo, alcuni cavi elettrici hanno subito danni strutturali, generando preoccupanti corto circuiti e fiamme. Testimoni hanno riferito di cavi elettrici che sfiammano di continuo, probabilmente a causa di corto circuiti.

Per garantire l’incolumità dei residenti e dei passanti, un tratto della parallela di via Bixio è stato interdetto alla circolazione veicolare e pedonale. In via precauzionale, il blocco è stato esteso anche ad alcune stradine limitrofe, in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza.

In queste ore i tecnici della rete elettrica sono al lavoro insieme ai vigili del fuoco per sezionare l’impianto e procedere alla messa in sicurezza dei cavi elettrici che sfiammano.