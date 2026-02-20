Vittoria – È morto nella notte a Messina il vittoriese Filippo Giarratana 47enne veterinario e docente dell’Università di Messina, noto per la sua competenza e dedizione nel settore dell’Ispezione degli alimenti di origine animale.

Filippo aveva costruito il suo percorso accademico con grande impegno ed era riuscito a diventare Professore nel settore dell’Ispezione degli alimenti di origine animale presso l’Università di Messina. La sua vita professionale è stata interamente dedicata alla ricerca, alla qualità e alla sicurezza alimentare, ambiti che ha portato avanti con competenza, rigore scientifico e profondo senso di responsabilità.

Anche durante la fase più dura della malattia, che ha affrontato con grande discrezione e dignità, non ha mai fatto mancare il suo contributo alla didattica e alla ricerca. Ha continuato a seguire studenti, progetti e attività accademiche con passione e dedizione, dimostrando un amore raro per la professione e un senso del dovere che andava oltre ogni difficoltà personale.

Lascia la moglie, una figlia ancora piccola, i genitori, i fratelli e una vasta rete di familiari, colleghi e amici, tutti uniti nel ricordo di un uomo serio, generoso e innamorato del proprio lavoro.

Il suo altruismo, la capacità di donare un sorriso anche nei momenti più difficili e l’esempio di impegno resteranno impressi nella memoria di chi lo ha conosciuto.